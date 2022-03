Das Hindernis „Labyrinth“ will Renate Kaschel als Rosenranke weiter nutzen. Gerhard Weber hingegen hat sich zwei Aufbauten ausgesucht, an denen er im heimischen Garten künftig für Ausflüge trainieren will. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Eine waschechte Minigolf-Anlage im eigenen Garten? Damit kann sich nicht jeder schmücken. Bürger der Kurstadt haben jetzt allerdings die Möglichkeit, sich kostengünstig ihren geheimen Traum zu erfüllen. Denn die Stadtverwaltung bietet die Aufbauten der Minigolf-Anlage im Kurpark zum Verschenken an, da das Areal vor einigen Wochen stillgelegt wurde. In beiderseitigem Einvernehmen wurde der Pachtvertrag nicht verlängert.

"Man muss nicht immer alles wegwerfen", antwortet Andrea Schön vom städtischen Rechnungsamt ganz pragmatisch auf die Frage zu den Beweggründen der Aktion. "Vielleicht kann es noch jemand gebrauchen." Nach einer kurzen Mitteilung im Amtsblatt und in der RNZ hatten sich kurzerhand die ersten Interessenten bei ihr gemeldet. Renate Kaschel und Gerhard Weber sind dem Aufruf der Kommune gefolgt – aus ganz unterschiedlichen Beweggründen.

"Das wird meine neue Rosenranke", sagt Kaschel und zeigt bei einem Gespräch vor Ort auf das Hindernis "Labyrinth". Ein paar Kleckse blaue Farbe und das Bauteil aus Metal sieht aus wie neu. Mit einer Schubkarre befördert sie anschließend ihre Errungenschaft zum nahegelegen geparkten Fahrzeug.

Weber hingegen hat sich für zwei Hindernisse entschieden, die mit Sicherheit so manchen Hobby-Minigolfer verzweifeln lässt: Die "liegende Schleife" und den "Vulkan". Genaues Zielen ist bei diesen Aufbauten besonders wichtig – und zu fest darf der Schlag auch nicht sein. "Die Teile kann man ohne viel Aufwand ab- und wieder aufbauen", freut er sich.

Weber verbindet mit den Hindernissen auch viele positive Erinnerungen. Schon zu der Zeit, als die Anlage noch auf der Wiese auf der anderen Seite des Fußweges war, sei er regelmäßig zum Spielen hierher gekommen. "In der Lehrzeit habe ich fast jeden Tag gespielt", sagt er. "Es gab immer eine Cola, ein Eis und ein Standardspiel." Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm ein Ausflug mit seiner Tochter auf die Anlage. Sie hatte ihm bei ihrer Minigolf-Premiere unabsichtlich beim Ausholen den Schläger ins Gesicht geschlagen. Damit war die Runde schneller vorbei, als geplant – und es ging zum Arzt.

Die Tochter war es auch, die den 68-Jährigen auf die Aktion der Stadt hingewiesen hat. Sie hatte die Idee, dass man im heimischen Garten doch ausreichend Platz für die ein oder andere Bahn habe, erzählt Weber, der noch immer in seiner Freizeit keine Möglichkeit auslässt, im Urlaub oder auf Ausflügen die Minigolf-Bahnen unsicher zu machen. "Die schönste Anlage gibt es in Bad Waldsee", sagt Weber.

Um auch zu Hause spielen und für die Tagestrips üben zu können, benötigt er nur noch einen Schläger. "Aber die gibt es bestimmt im Internet", schätzt der Senior, der auch gerne Stücke von der eigentlichen Bahn im Garten weitergenutzt hätte. Doch diesbezüglich musste ihm Schön eine Absage erteilen. "Die Platten werden in den kommenden Wochen von einer Spezialfirma entsorgt", sagt sie auf Nachfrage. "Sie sind mit Asbest belastet."

Minigolf zählt zu einer der beliebtesten sportlichen Freizeitaktivitäten von Touristen in Deutschland. Inzwischen gibt es unzählige Varianten und Anlagen, die über das klassische Bahnengolf hinausgehen. So kann man heutzutage im Schwarzlicht, auf einem Piratenschiff oder in einem Labyrinth die Kugeln ins Loch befördern. Der Fantasie scheinen bei der Gestaltung der Bahnen keine Grenzen gesetzt. In der Kurstadt setzte man jahrzehntelang auf die klassische Minigolf-Methode. Wie es nun auf dem Areal weitergehen soll, ist noch unklar. Kurzfristig soll dort womöglich eine Blühwiese angelegt werden, erzählt Schön. Mittel- beziehungsweise langfristig könnten dort neue Fahrrad-Stellplätze für das Frei- und Hallenbad entstehen oder auch eine Erweiterung der Sauna-Landschaft realisiert werden.

Info: Wer noch Interesse an den Aufbauten der Minigolf-Anlage hat, kann sich per E-Mail an andrea.schoen@badrappenau.de wenden.