Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder, Künstler Felix Falkner, Birgit Böhm vom Kulturamt und Oberbürgermeister Sebastian Frei (von links) freuen sich über die neue Farbenpracht in der Bahnhofsunterführung. Foto: Armin Guzy

Bad Rappenau. (guz) "Ich zähl’ die Stunden nicht, aber es hat Freude gemacht": Und nicht nur Graffiti-Künstler Felix Falkner selbst ist mit seinem Werk zufrieden, auch seine Auftraggeber bei der Stadt Bad Rappenau und offenkundig ebenso einige Passanten, die bei der kleinen Übergabezeremonie vorbeihuschen, sind von dem, was sie sehen, angetan. Überdies hat Falkner bereits in den zurückliegenden vier Wochen immer wieder Zuspruch von Neugierigen erhalten, die stehen blieben, um dem Künstler bei der Arbeit zuzuschauen. Das neue Natur-Design der Unterführung beim Stadtbahnhof ist tatsächlich ein Hingucker geworden. Und wer sich Zeit nimmt und genau hinschaut, kann immer wieder neue Details entdecken.

Allerdings fällt angesichts der Farbenpracht drumherum nun der graue, fleckige und mit Kaugummiresten übersäte Boden fast noch stärker negativ ins Auge als bisher. Die Reinigung ist laut Oberbürgermeister Sebastian Frei zwar beauftragt und hätte auch bereits erledigt sein sollen, doch Sprühdosen-Solist Falkner war offenkundig schneller als das große Schrubber-Orchester. Es sei aber nur noch die Frage einiger Tage, bis auch der Boden wieder ansehnlich ist, sagte Frei.

Bei der Stadt hofft man nun, dass die schmucke und einige tausend Euro teure Farbenpracht, in der Falkner je eine Wiesen-, eine Wald-, eine Bach- und eine Unterwasserlandschaft gestaltet hat, möglichst lange Bestand hat. Denn bekanntlich war das Vorgängerkunstwerk von Thomas Last zuletzt vermehrt von "wilde" Sprayern und Kritzlern verunstaltet worden und hatte überdies mit materialtechnischen Problemen zu kämpfen: Die damals aufgetragene "Anti-Graffiti-Schicht" erwies sich zwar nicht eben als erfolgreich gegen Schmierereien, war jedoch zuverlässig wasserdicht. Das hatte zur Folge, dass sich die Feuchtigkeit der Betonwände hinter dem Kunstwerk staute und die Farbe an etlichen Stellen abplatzten.

Weil sich die Schutzschicht nicht bewährt hat und außerdem alle zwei Jahre erneuert werden müsste, hat man nach längerer Diskussion nun ganz darauf verzichtet – und hofft, dass Falkners Kunstwerk von anderen Sprayern akzeptiert wird. "Man hätte die Wände theoretisch auch grau lassen können", sagte Oberbürgermeister Frei, aber das wäre zu dunkel und zu nüchtern gewesen, und: "Dann hat man leider sofort was drauf." Außerdem hat Falkner so detailreich gearbeitet, dass kleinere Schmierereien kaum auffallen würden.