Von Karoline Beck

Bad Rappenau-Bonfeld. Fast nicht zu glauben, aber wahr: Ein bezauberndes Stück Hollywood hat in die Kurstadt Einzug gehalten. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie übergab die Pariser Modeexpertin Ghislaine Rayer dem "BikiniARTmuseum" das Originalmodell eines Badeanzugs der US-amerikanischen Schauspielerin und Pin-up-Ikone Marilyn Monroe. Zweifellos wird dieses verführerische Prachtexemplar aus schwarzer Spitze und Samt, eines der Höhepunkte des neuen Museums sein, das im Laufe des Frühjahrs eröffnet werden soll. Einen genauen Termin gibt es jedoch noch nicht.

Das neue Exponat ist ein auf den Körper von Marilyn Monroe maßgeschneidertes Modell der Firma Catalina, das sie 1951 bei den Werbeaufnahmen für die Nachkriegskomödie "Love Nest" trug. Das es sich um ein Original handelt, ist auch daran erkennbar, dass in dieses Modell – im Gegensatz zu den Badeanzügen, die in Serie gingen – kein Reißverschluss eingearbeitet wurde, erklärt Ghislaine Rayer.

Obwohl dieses Stück Bademoden- und Filmgeschichte mittlerweile fast 70 Jahre alt ist, befindet es sich noch in einem makellosen Zustand. Vor vier Jahren hat die Modeexpertin dieses Exponat bei einer Auktion auf einer ihrer vielen Reisen auf der Suche nach Raritäten in den USA gefunden, erworben und in ihre umfangreiche Sammlung eingefügt.

Ghislaine Rayer ist eine weltweit führende Bademodenexpertin und Autorin des wichtigsten französischen Buches über die Geschichte der Bademode "Bikini, la légende". Zusammen mit ihrem Partner Patrice Gaulupeau besitzt sie die weltweit bekannteste Lingerie- und Korsett-Kollektion "Nuits de Satin". Ghislaine Rayer ist in die Entwicklung des "BikiniARTmuseums" intensiv eingebunden und wurde bereits 2017 in das "International Board of Swimwear History" berufen.

Mit der Überreichung des außergewöhnlichen und wertvollen Einteilers von Marilyn Monroe, ist die Übernahme der historischen Bademodensammlung von Ghislaine Rayer und Patrice Gaulupeau aus Paris, mit über 400 Exponaten an das "BikiniARTmuseum", vollständig. Es sind Bademodenmodelle aus der Zeit ab 1920 bis in die 1970er-Jahre. Neben dem historisch wertvollsten Bikini der Welt, dem goldenen Zweiteiler des Kreateurs des ersten Bikinis, Louis Réard, wird dieser Badeanzug im Museum eine ganz besondere Inszenierung erhalten.