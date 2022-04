Bad Rappenau-Obergimpern. (fsd) Lange Zeit mussten sich Autofahrer und Anwohner gedulden, doch seit Kurzem ist die Großbaustelle in der Ortsmitte Obergimperns Geschichte und die Straße wieder frei. Zwischen Ortseingang und Hauptstraße wurden Wasserleitungen, Gehwege, Kanäle und der Straßenbelag saniert. "Das Ergebnis ist gut geworden", befand jüngst bei der Freigabe der Straße Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Der Ausbau ist toll geworden. Jetzt haben wir auch einen sicheren Schulweg. Das ist wichtig für die Kinder im Ort."

Dabei hatte das Projekt zunächst mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. "Die Arbeiten standen auf der Kippe", erinnerte Hilmar Zapf vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Eschelbronn. Nach einigem Hin und Her waren die Arbeiten Ende März 2020 mit vier Wochen Verspätung inmitten der ersten Welle der Corona-Pandemie doch noch gestartet worden. Zunächst war jedoch unklar, ob das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann. "Es war nicht für jeden klar, was wir noch machen können", sagte Zapf weiter. Der beteiligte Wasserzweckverband Mühlbachgruppe, der für die Erneuerung der Wasserleitungen zuständig war, zog sich erst aus dem Projekt zurück und wollte vorrangig die Wasserversorgung im Verbandsgebiet in der Krise Aufrechterhalten. So legte man zunächst den Fokus auf die Arbeiten, die man ohne den Zweckverband ausführen konnte.

Auch während der Bauphase gab es hin und wieder Überraschungen, erklärte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder. So hätte ein Teil der insgesamt vier Bauabschnitte für mehr Aufwand gesorgt als erwartet. So mussten beispielsweise an einer Stelle die Kanäle tiefer unter die Erde verlegt werden. "Das hat auch unsere Bauzeit verlängert", bedauerte er. Eigentlich sollte die Maßnahme schon Ende 2021 abgeschlossen werden. Aufgrund des Winters musste man aber warten, bis die Asphaltschicht eingebaut werden konnte. Am Ende lobten aber alle Beteiligten eine gute Absprache und Ausführung der Arbeiten.

Initiator des Sanierung war das Landratsamt Heilbronn. Als es die Stadt informierte, die Straße in Obergimpern zu erneuern, nutzten Zweckverband und Stadt die Chance, um auch die Wasserleitungen und die Kanäle wieder instand zu setzen. Mehr als 2,3 Millionen Euro investierten alle Projektbeteiligten insgesamt in die Arbeiten.