Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Mit dem 11. November steht für die Narren in wenigen Tagen der Beginn der fünften Jahreszeit vor der Tür. Doch auch im zweiten Jahr in Folge werden die hiesigen Faschingsvereine ihre Feste nicht feiern können, wie sie es aus der Vor-Corona-Zeit gewohnt sind. Und die Meinungen, überhaupt Veranstaltungen zu planen oder gar erneut alles abzusagen, gehen auseinander:

"Wir feiern in diesem Jahr unser 44. Jubiläum, und auch deshalb ist es uns ein Anliegen, etwas zu machen", spricht sich Regina Kobuttis, im Vorstand des Obergimperner-Carneval-Vereins (OCV) "Brüggehossler" für die Organisation zuständig, für Veranstaltungen aus. Somit soll es auch eine Festschrift sowie Jubiläums-T-Shirts geben. "In Gimpern wird Fasching gelebt. Wir wollen damit ein Gefühl von Normalität vermitteln." Im Vorjahr machte die Not beim OCV erfinderisch, und so gab es einen digitalen Rosenmontagsumzug sowie Vereinsabende via "WhatsApp".

Momentan befinde man sich in der Planungsphase, sagt die Vorständin. Zwar müsse man immer auch die aktuelle Situation abwarten, jedoch wolle man am Freitag und Samstag vor Rosenmontag – 25. und 26. Februar – zwei Prunksitzungen in der Krebsbachhalle anbieten. Diese dann unter Einhaltung der "2G"-Regel, wie Kobuttis betont. "Damit sind wir auf der sicheren Seite und haben eine Verantwortung, die der Verein auch tragen kann. Von den Mitgliedern gab es diesbezüglich auch keine Kritik."

Bilder wie diese beim Rosenmontagsumzug in Obergimpern 2019 wird es auch in der kommenden Faschingszeit wahrscheinlich nicht geben, wenngleich die Obergimperner „Brüggehossler“ überlegen, einen Umzug auf die Beine zu stellen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Darüber hinaus soll es mehrere vereinsinterne Veranstaltungen geben, beispielsweise einen Ordensabend am 8. Januar. Wie man sich bei einer gemeinsamen Sitzung der Unterländer Carneval- Vereine geeinigt habe, werden für die Veranstaltung keine auswärtigen Gäste eingeladen. Laut Kobuttis wolle man beim OCV aber den Rahmen nutzen, um langjährige Vereinsmitglieder zu ehren. Ob allerdings auch ein Barbetrieb möglich sein wird, kann wohl erst kurzfristig entschieden werden.

Für den Auftakt der Kampagne, deren Motto noch nicht bekannt ist, wird es am 11. November ebenfalls eine vereinsinterne Veranstaltung beim Golfclub Bad Rappenau geben. Dort sollen unter anderem Mitschnitte aus den Trainings der einzelnen Gruppen gezeigt werden. "Wir wollen zeigen und würdigen, was bisher im Verborgenen geleistet wurde", erklärt die OCV-Vorständin.

Vieles noch in Planungsphase

Auch ein Umzug am Rosenmontag, 28. Februar, ist bei den "Brüggehosslern" in Planung. Allerdings gibt es hier noch zahlreiche offenen Fragen, die geklärt werden müssen. Beispielsweise müssten alle Teilnehmer die entsprechenden Nachweise erbringen, und an manchen Stellen der Umzugsroute sei es kaum möglich, die benötigten Abstände einzuhalten. "Aber wir denken darüber nach. Vielleicht machen wir auch irgendeinen Fasching in der Halle am Rosenmontag – ebenfalls wieder unter ,2G‘", sagt Kobuttis.

Gänzlich anders gestaltet sich die Lage beim Heinsheimer Carneval-Verein. "Ja, wir planen etwas", bestätigt Vorsitzender Herbert Keicher. "Und es ist auch genehmigt. Aber was im Februar ist, ist eine gute Frage." Auch für den Kampagnenauftakt am 11. November habe man eine Feier für Mitglieder geplant. Aber aufgrund der Corona-Warnstufe, die eine "2G"-Regel beziehungsweise bei Ungeimpften einen negativen PCR-Test erforderlich machen, wolle man erst kurzfristig entscheiden, ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet.

Gerne hätten wir auch über den Stand der Planungen beim Rappenauer Carneval-Verein "Wolfsstecher" berichtet, jedoch blieben alle Kontaktversuche bis zuletzt unbeantwortet.