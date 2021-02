Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Bad Rappenau/Eppingen. Mit dem schmutzigen Donnerstag starten in den Fastnachtshochburgen deutschlandweit die Narren in die Hochphase des bunten Treibens. Unzählige Prunksitzungen erheitern die Menschen, und Tanzgruppen zeigen ihr Können und sorgen für Begeisterung beim Publikum. Doch in diesem Jahr macht sich fünf Tage vor Weiberfastnacht landauf landab größtenteils weniger die Vorfreude, sondern vielmehr Ernüchterung breit. Denn wie auch schon der Auftakt in die fünfte Jahreszeit am 11. November, fällt der Höhepunkt der Kampagne – das Fastnachtswochenende – Corona zum Opfer.

Doch glücklicherweise nicht überall. "Wir wollen auf jeden Fall am Fasching festhalten", sagte Olaf Werner, Vorstand des Obergimperner Carnevalsverein (OCV) "Brüggehossler", im zurückliegenden August. Und er hat Wort gehalten. Zwar seien wenig überraschend aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen keine Präsenzveranstaltungen möglich. Dafür habe man aber ein Online-Fastnachtsprogramm auf die Beine gestellt. Demnach soll es am Fastnacht-Samstag, 13. Februar, eine virtuelle Prunksitzung geben (Start: 19.31 Uhr). "Hierbei werden wir Auszüge aus den Prunksitzungen der vergangenen Jahre zeigen", erklärt Werner.

Den Höhepunkt bietet der OCV zwei Tage später an – so wird es einen digitalen Fastnachtsumzug geben (Beginn: 14.01 Uhr). Für diesen habe man im Vorfeld einen reportageartigen Film gedreht, "der Einblicke in den üblichen Tagesablauf eines Fastnachters am Rosenmontag" geben soll. Zudem werden auch eigens für den Film gerichtete Umzugswagen der Vereinspräsidenten, des Elferrats sowie eines Prinzenpaares, das der Verein normalerweise nicht hat, präsentiert. "Und dann sieht man noch wie ein Tanzpaar vorbeihüpft", erzählt Werner. Zudem wird der Film auch mit Aufnahmen aus der Vergangenheit gespickt sein.

Die Idee zu diesem virtuellen Angebot sei dem Programmausschuss des Vereins vor wenigen Wochen gekommen und kurzerhand umgesetzt worden. Ursprünglich habe man als Umzugsersatz einen Sponsorenlauf durch die Gassen Obergimperns veranstalten wollen, aber auch dies lassen die Verordnungen nicht zu. "Für uns ist es wichtig, dass wir den Verein präsentieren", sagt Werner. "Wir wollen aktiv der Öffentlichkeit zeigen, dass es uns noch gibt." Dies sei vor allem deshalb wichtig, da es "ohne Spenden bei uns kritisch" aussehen würde. Rund 1200 Euro habe man über ein "Crowdfunding"-Portal generieren können.

Erste Erfahrungen mit digitalen Veranstaltungen haben die "Brüggehossler" bereits gemacht. Denn am 9. Januar hätte im Regelfall der Ordensabend in der Krebsbachhalle stattgefunden. Diesen hätte man spontan via "WhatsApp" gefeiert und sich gegenseitig alte Fotos hin und her geschickt. "Es war fast lustiger als der Ordensabend selbst", sagt Werner.

Weniger erheiternd ist hingegen die Stimmung beim Heinsheimer-Carneval-Verein, der am 2. Februar 55 Jahre alt wurde und das Schnapszahl-Jubiläum groß feiern wollte. "Wir haben alles abgesagt", konstatiert Vorsitzender Herbert Keicher. "Mit den Hygienevorschriften kann man es vergessen." Zum Zeitpunkt der Absage im November hätte man nur 50 statt er üblichen 300 Gäste zur Punktsitzung in der geschmückten Halle empfangen können. "Und ein Barbetrieb wäre auch nicht erlaubt gewesen. Das rechnet sich nicht."

Über eine virtuelle Alternative habe man sich zwar mal Gedanken gemacht, aber die Ideen auch schnell wieder verworfen. "Der Aufwand ist zu arg." Am zurückliegenden Samstag wäre die erste HCV-Veranstaltung gewesen. "Die Leute sind traurig. Es fehlt schon", sagt Keicher. Als kleine Aufheiterung gibt es anlässlich des Geburtstags unter 170900.webhosting63.1blu.de/tmp/catalog.htm eine Jubiläumszeitung. Immerhin sorgt die ausgefallene Kampagne beim HCV nicht für Existenzangst. Und auch Vereinaustritte habe es keine gegeben.

Bei den Eppinger "Kraichgauhexen" gibt es diese hingegen schon, wenn auch – mit bislang drei – in sehr geringem Ausmaß. "Wir hoffen, dass es dabei bleibt", sagt Sabine Gärttner, die "Schreibhex" des Vereins. Anders als die Narren in Bad Rappenau, haben die etwa 80 Eppinger Hexen keine Ausweichmöglichkeit: Prunksitzungen gibt es bei der Zunft nicht, die Vereinsaktivitäten konzentrieren sich hauptsächlich auf die normalerweise zahlreichen Umzüge in der Region und darüber hinaus. Die Zunft kann ihren Mitgliedern also gerade wenig bieten. Für Samstag war allerdings eine große "Hexennacht" in der Stadthalle geplant, die jedoch abgesagt wurde. "Wir sind alle sehr traurig", sagt Gärttner, "es fehlt einfach ’was." Dass die Zunft in diesem Jahr 22 Jahre besteht – für Narren sind nur "Schnapszahlen" echte Jubiläen –, ist für die "Kraichgauhexen" besonders bitter. "Das sollte eigentlich richtig groß werden. So ein Wochenende hält sich normalerweise jeder frei. Und jetzt geht gar nichts", bedauert die "Schreibhex".

Eine digitale Alternative sei für den kleinen Verein nie infrage gekommen. Wie auch? Die Hexen leben ihre Leidenschaft auf der Straße und im oft sehr direkten Kontakt mit dem Publikum, aus dessen Reihen sich die Hexen immer mal wieder jemanden herausgreifen. Digital lässt sich ein solcher Schabernack niemals umsetzen. Den Hexen bleibt also derzeit nur: Abwarten, Kräutersud schlürfen und darauf achten, dass die wertvollen geschnitzten Holzmasken währenddessen nicht vermodern.

Info: Die Veranstaltungen der "Brüggehossler" sind auf den Vereinsseiten in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram zu sehen.