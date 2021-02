Bad Rappenau. (fsd) "Ich mache mir Sorgen, um die Zukunft. Nicht um meine, sondern die unserer Kinder", sagt Gabi Gretzke-Schayna. "Ich bin kein Neonazi und nicht radikal. Ich bin eine Mutter." Um ihrem Ärger über die Corona-Maßnahmen Luft zu verschaffen, hat die 60-jährige pädagogische Mitarbeiterin der Verbundschule am Dienstagabend zu einer Demonstration auf den Rathausplatz eingeladen. Rund 100 Mitstreiter sind dieser Einladung gefolgt.

Und einige von ihnen griffen selbst zum Mikrofon. Wie beispielsweise die Geschäftsführerin von "Happy Shopping", Ellen Eckert-Winter. Sie verstehe nicht, wieso manche Geschäfte öffnen dürften und andere nicht. "Wir haben ein funktionierendes Hygienekonzept." Auch seien für sie die Inzidenzzahlen nicht zu erklären. Zudem kritisierte sie, dass zu wenige Menschen auf die Straße gehen. "Ich frage mich, warum sich niemand wehrt, und man nur abwartet." Sie fühle sich von der Politik im Stich gelassen. Zudem sei das Corona-Virus ähnlich wie eine Grippe. "Das normale Leben muss weiter gehen."

Deutlicher wurde eine Sprecherin aus Sinsheim. Sie bezeichnete die anstehende Öffnung von Friseurgeschäften als "Karotte, die dem Esel zum Fraß vorgeworfen werde, damit der Pöbel wieder still ist". Ihren Beitrag richtete sie auch an die Polizei: "Sie sind auf vielen Demos und haben viele Ärzte gehört. Glauben Sie, dass wir ein tödliches Virus haben? Dann müsste es jeden Abend Blaulicht geben. Und so ein Tanz (Anm. d. Red.: viele Pfleger, Feuerwehrleute und Polizisten beteiligen sich an der "Jerusalema"-Challenge) lernt man nicht in mal eben in 30 Minuten." Damit spielte sie darauf an, dass die Genannten scheinbar genügend Zeit hätten.

Für Gretzke-Schayna sind auch die Impfungen ein Dorn im Auge. Für sie gebe es eine Scheindiskussion über den Sonderstatus für Geimpfte. "Es ist meine Freiheit, zu entscheiden, ob ich mich impfen lassen will oder nicht." Mit der Demonstration wolle sie auch denjenigen eine Stimme geben, die nicht den Mut haben aufzustehen. Rückhalt von ihrer Familie erfährt sie dabei nicht. Ein Bruder habe ihr gesagt, dass sie sich "angreifbar" mache und ihr Auftreten "peinlich" sei. "Damit kann ich leben. Ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken."

Nach der Kundgebung ging es noch auf einen Demonstrationsspaziergang zum Wasserschloss und wieder zurück.