Drei Tage lang herrscht in der Innenstadt Bad Rappenaus beim Stadtfest wieder Ausnahmezustand. Auf dem Foto zog Kasper Mockert durch die Gassen der Kurstadt. Foto: Ines Schmiedl

Bad Rappenau. (fsd) Das Stadtfest steht in den Startlöchern. Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, soll das größte Fest der Kurstadt wieder zahlreiche Besucher in die sonst teilweise trostlose Innenstadt ziehen.

Bereits am Freitagabend, 14. Juni, soll den Gästen mit einer Warm-up-Party ordentlich eingeheizt werden. Auf der Volksbankbühne vor dem Rathaus spielt ab 19 Uhr die Band "Extasy" auf. Am Bahnhof bereiten die "Dicke Fische XL" mit ihrer Musik auf das Stadtfestwochenende auf der Heermann-Rhein-Bühne vor. Rund um die beiden Bühnen ist auch schon am Freitagabend für Essen und Trinken gesorgt.

Beim 43. Stadtfest können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm auf drei Bühnen freuen. Angeboten werden auch Spezialitäten aus der französischen Partnerstadt Contrexéville. Ebenso sind die Marinesoldaten des Patenboots "Bad Rappenau" mit einem Bierstand vertreten.

Der offizielle Startschuss fällt am Samstag ab 15.30 Uhr auf der Volksbank-Bühne beim Rathaus mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Sebastian Frei. Umrahmt wird dies von der Landjugend-Fanfarengilde Elsenzgau. Anschließend präsentiert die Showtanzgruppe "Dance Magie" ihre "Tänze aus aller Welt" und der TSC Bad Rappenau sein Programm "We love to dance". Classik-Rock der 1960er- und 1970er-Jahre gibt es von den "Bird Beats" zu hören. Die Stadtkapelle setzt auf der Heermann-Rhein-Bühne den Startpunkt.

Hintergrund Aufgrund des Stadtfestes muss die Bahnhofstraße zwischen Kirchenstraße und Höhe Bahnhof von Freitag, 14. Juni, 15 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 17. Juni, 12 Uhr, voll gesperrt werden. Des Weiteren wird der Wochenmarkt am Samstag, 15. Juni, in die Raiffeisenstraße, gegenüber des ehemaligen Pfälzer Hofs, P 3, verlegt. Wegen der Aufbauarbeiten werden sämtliche Parkplätze innerhalb der gesperrten Strecke für alle Verkehrsteilnehmer durch absolute Halteverbote gesperrt. (fsd)

Am Abend übernimmt die "New Band in Town" das Kommando auf der Bahnhofs-Bühne. Die Coverband mit Konzerterlebnis spielt Hits aus vier Jahrzehnten der Rock- und Popgeschichte. Auf der Volksbank-Bühne entführen derweil "Bangbags" mit Klavier, Saxofon, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug in die Welt der 1950er-Jahre.

Nicht nur auf den Bühnen wird den Besuchern etwas geboten. Im Zelt des Musikvereins Bonfeld kommen die Blasmusikfreunde mit der Stadtkapelle und dem Musikverein Ehrstädt-Hasselbach voll auf ihre Kosten. Es gibt aber zur Unterhaltung nicht nur Musik für die Ohren, sondern auch etwas für die Augen: Die Stadtkirche und der Bahnhof werden in farbiges Licht getaucht.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtmitte. Im Anschluss beginnt dann das Programm auf allen Bühnen. Zudem öffnen von 13 bis 18 Uhr die Läden zum verkaufsoffenen Sonntag.

Das Programm an der Bühne beim Rathaus beschließt am Sonntag ab 17.30 Uhr Eddy Danco mit bekannten Liedern aus 40 Jahren Folk, Rock und Pop ehe die Big-Band des Musikvereins Grombach ab 17 Uhr den musikalischen Schlusspunkt auf der Heermann-Rhein-Bühne setzt.

Zum Stadtfest ist auch für die kleinen Besucher etwas geboten. Der Riese Roland bringt Modellierballons und Seifenblasen mit. Er hat sogar einen Schirm dabei, der es regnen lässt und unterhält die Schaulustigen mit kleinen Kunststücken und Schabernack. Zöpfe flechten, Kinderschminken, Henna-Tattoos, Hüpfburg und Karussell sorgen für Abwechslung. Und im Rathausfoyer ist für die kleinsten Gäste auch wieder Kasper Mockert mit seiner Puppenbühne zu erleben.

Bei der 43. Auflage des Festes wird auch ein Augenmerk auf die Müllvermeidung gelegt. Der Ausschank von Getränken in mitgebrachte Gläser und Behältnisse ist zulässig, wenn die Gläser oder Tassen beim Nachfüllen nicht mit getränkeführenden Ausschankbereichen in Berührung kommen.

Info: Das gesamte Programm gibt es im Internet unter www.badrappenau.de