Mit großer Mehrheit hat sich der Gemeinderat am Donnerstagabend im Kurhaus für einen Neubau des „Rappsodie“Hallenbades am bisherigen Standort in der Salinenstraße ausgesprochen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Mit großer Mehrheit von 27 Ja-Stimmen hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag im Kurhaus für den Neubau des "Rappsodie"-Hallenbades am derzeitigen Standort in der Salinenstraße ausgesprochen.

Vor dem Grundsatzbeschluss stellte Dietmar Altenburg von der gleichnamigen Unternehmensberatung aus Düsseldorf dem Gremium sowie den rund 50 Zuhörern die möglichen Varianten vor. In seinen Ausführungen kristallisierte sich schnell heraus, dass der Neubau am jetzigen Standort die sowohl wirtschaftlichste als auch realistischste Möglichkeit sei. Mögliche Verlagerungen des Bades hinter das Freibad auf der grünen Wiese oder im Anschluss an die Kraichgauhalle brächten unter anderem höhere Kosten aufgrund von einer nötigen Erschließung mit sich. Aber auch die Zersplitterung des Bade-Angebots oder die Versiegelung von Fläche stufte Altenburg als äußerst kritisch ein. Auch die Überlegung, bei einem Bau an einem neuen Standort den Betrieb im "Rappsodie" für die Bauzeit aufrechtzuerhalten, entkräftete Altenburg. "Das Bad ist so marode und bereits teilweise gesperrt. Wir wissen nicht, ob es morgen überhaupt geöffnet werden kann."

Hintergrund Das ist bisher geplant Marco Steinert-Lieschied, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Altenburg aus Düsseldorf, stellte im Gemeinderat die erste Planung für das Drei-Sparten-Bad am bisherigen Standort vor. So sollen die Bädertypen einen gemeinsamen Eingangsbereich haben. Die Umkleiden und Sanitäranlagen des Sport- und Familienbads sowie des Solebads samt Sauna [+] Lesen Sie mehr Das ist bisher geplant Marco Steinert-Lieschied, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Altenburg aus Düsseldorf, stellte im Gemeinderat die erste Planung für das Drei-Sparten-Bad am bisherigen Standort vor. So sollen die Bädertypen einen gemeinsamen Eingangsbereich haben. Die Umkleiden und Sanitäranlagen des Sport- und Familienbads sowie des Solebads samt Sauna sollen getrennt voneinander gebaut werden. > Im Sport- und Familienbad ist momentan ein 25-Meter-Becken mit vier Bahnen und einem Vollhubboden vorgesehen. Mit Letzterem kann die Wassertiefe je nach Bedarf zwischen null und zwei Meter variieren. Zudem soll es ein Kleinkinderbecken und einen Wärmeraum geben. Vorgesehen sind auch acht bis zehn Sitz- und Liegeplätze im Kleinkindbereich sowie bis zu 15 Plätze entlang des Schwimmerbeckens. > Für die Soletherme werden aktuell ein Soleinnen- sowie ein Außenbecken geplant. In einem per Drehkreuz abgetrennten Bereich soll es zudem ein Sole-Schwebebecken mit 20 Prozent Solegehalt geben. Mit insgesamt 50 Liegeplätzen in der Solehalle und auf der Badeplatte außen soll es ausreichend Aufenthaltsflächen geben. Ebenso sind eine Kaminlounge, eine Bibliothek und ein Ruheraum geplant. In der Gastronomie sollen innen wie außen je 40 Plätze realisiert werden. > Die Sauna-Landschaft soll in weiten Teilen erhalten bleiben und je nach Bedarf modernisiert werden. Als Ersatz für die Afrika-Sauna, die abgerissen wird, soll es ein bisher nicht näher definiertes Erlebnissaunaangebot geben, das vom Garten aus direkt zugänglich ist. Ebenso ist auch in diesem Bereich ein Ruheraum vorgesehen. Zudem soll es einen Wellnessbereich mit mehreren Anwendungsräumen sowie eine Salzgrotte geben. Die Ausgestaltung des Bades ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt. So soll es zu diesem Thema auch eine Bürgerbeteiligung geben, versprach Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Der Unternehmensberater betonte mehrfach, dass das Projekt nur am bisherigen Standort wirklich umzusetzen sei. In seiner Präsentation schätzte er die möglichen Baukosten auf mehr als 34 Millionen Euro. "Das ist ein gewaltiger Betrag", sagt Altenburg. Hinzu kommt ein jährlicher Zuschuss von rund 2,4 Millionen Euro – 900.000 Euro mehr als bisher. Zum Vergleich: Ein Neubau des Bades samt Sauna hinter dem Freibad wird mit 45,4 Millionen Euro sowie einem jährlichen Zuschuss von 3,2 Millionen Euro beziffert.

Das Gremium stimmte zudem zu, nun einen Projektsteuerer zu beauftragen und die Planungen schnellstmöglich voranzutreiben. Denn in einem Punkt waren sich die Gemeinderäte einig: Zeit ist Geld. Denn jeder Tag, den die Kommune länger warte, koste 33.000 Euro, rechnete ÖDP-Gemeinderat Klaus Ries-Müller seinen Ratskollegen vor. Er kritisierte, dass man ein halbes Jahr wegen Standortdiskussionen verloren habe. "Wir müssen nun endlich loslegen."

Rüdiger Winter, Fraktionschef der Freien Wähler, schlug zunächst in die gleiche Kerbe: "Wir sind nun an einem Punkt, an dem wir eigentlich schon vor ein bis zwei Jahren gestanden hätten, wenn wir die Fakten damals auf dem Tisch gehabt hätten." Aber er ging noch weiter und kritisierte seine Ratskollegen, dass in vielen Gesprächen mit Verwaltung, Beratern und im Gremium oft der Fokus auf das angrenzende Hotel und den Bademantelgang und erst später auf ein Bürgerbad gelegt worden sei. "Uns ist es wichtig, unsere Bürger in den Vordergrund zu stellen." Und wenn man schon am gleichen Standort baue, müsse das Hotel in die zeitliche Planung mit einbezogen werden, denn "nichts wäre schlimmer, wenn nach der Fertigstellung des Bades das Hotel als solches nicht mehr existieren würde".

Diesem Vorwurf entgegnete Gundi Störner (SPD) scharf: "Wir bauen ein neues Bad für unsere Bürger und nicht für die Befindlichkeiten des Hotels." Und auch das vergangene halbe Jahr sei keine "verlorene Zeit", sondern es sei wichtig gewesen, einen Varianten-Vergleich zu bekommen. Ein Neubau an einem anderen Standort komme für sie aufgrund des Flächenverbrauchs und der suboptimalen Zufahrt zwischen Zeitwald und Tennisplatz nicht infrage.

Ein Bad Rappenau ohne Bad ist für Anne Silke Köhler (CDU) nicht vorstellbar. Die Dreigliedrigkeit des Bades als Sport- und Familienbad, Solebad und Sauna sei folgerichtig. Und wenn sie räumlich verbunden seien, sei das die beste Lösung. Vorwürfen aus anderen Fraktionen, nur aus "Inspirationslosigkeit" für den Verwaltungsvorschlag zu stimmen, entgegnete sie: "Wir machen das aus voller Überzeugung."

Davon überzeugt ist auch Grünen-Fraktionschef Robin Müller: "Ein Neubau auf der grünen Wiese ist keine Option." Mit Blick auf die veranschlagten Kosten prophezeite er, dass man die 34 Millionen sicher nicht halten werde. "Wir wissen alle, dass es nicht dabei bleiben wird und eine Vier vorne dran kommt." Auch an der konzeptionellen Ausrichtung als Drei-Sparten-Bad geht für ihn "kein Weg dran vorbei". Allerdings übte auch er Kritik an der Verwaltung. "Es würde unsere Arbeit erleichtern, wenn die Bevölkerung frühzeitig mitreden darf und nicht erst kurz vor dem Grundsatzbeschluss informiert wird."