Bad Rappenau. (rnz) Bierkultur in Bad Rappenau: Rund 20 regionale und überregionale Brauereien, kleine Bier-Manufakturen und Craft-Beer-Brauer bieten am kommenden Freitag und Samstag beim fünften Bad Rappenauer "Craft & Bier"-Festival im Kurpark ihre Spezialitäten an.

Die Biervielfalt in der Region ist groß und geht weit über Export, Weizen und Pils hinaus. Beim "Craft & Bier"-Festival" werden von den Braumeistern und Biersommeliers auch Bock- und Malzbier, Hopfengestopftes, Stark- und Schwarzbier, Ober- und Untergäriges und viele weitere Sorten und Arten vorgestellt und ausgeschenkt. Bei der Vielzahl der angebotenen Biere ist den Machern des Festivals wichtig, dass der Philosophie des handwerklichen Herstellungsverfahrens und der Regionalität Rechnung getragen wird - egal ob es sich um größere und etablierte oder um Hobbybrauer handelt.

Veranstalter des Stelldicheins sind die Bad Rappenauer Touristikbetriebe "BTB", der in der Kurstadt ansässige Getränkevertrieb "Indrink" sowie Brauereien und Gastronomen der Großen Kreisstadt und aus der Region. Rund 1500 Braustätten gibt es deutschlandweit, an denen etwa 6000 verschiedene Biere entstehen. "Eine kleine und feine Auswahl" davon soll in Bad Rappenau verkostet werden, wie es heißt. Damit das Bier eine gute Grundlage findet, bieten Gastronomen Grillspezialitäten, schwäbisch-bodenständige Köstlichkeiten, aber auch Exotisches und Leckereien aus der Street-Food-Küche an, darunter auch Vegetarisches. Für Nicht-Bier-Trinker steht eine Wein- und Cocktailbar der Bad Rappenauer Weinhandlung "InVino" bereit. Auch wer lieber auf Alkohol verzichtet, soll fündig werden. Für Festivalatmosphäre sollen "festleserfahrene" Livebands sorgen.

Bezahlt wird an den Ständen mit einem bei den Vorgängerveranstaltungen bereits bewährten Wertmarkensystem, bei dem Bons auf Vorrat gekauft und bei Nichtgebrauch zurückgenommen werden. Und damit ungetrübt probiert und genossen werden kann und die Parkplatzsuche entfällt, weisen die BTB auf die Anfahrt mit der Stadtbahn hin. Von den Haltestellen Kurpark oder Bahnhof Bad Rappenau sind es nur wenige Schritte bis in den Kurpark. Das Festival beginnt an beiden Tagen um 17 Uhr.