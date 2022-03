Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Es waren unbeschwerte Sommerabende im Bonfelder Schlosspark. Rund 8400 Zuschauer feierten an drei Tagen im Juni 2019 eine ausgelassene Musikparty und tanzten zu Niedeckens BAP oder ließen zu den harten Klängen von Doro Pesch die Zottelmähne kreisen. Und nach dem letzten virtuosen Gitarrenriff von den schwedischen Musikern von Mando Diao vermochte noch niemand daran zu denken, dass soeben das letzte "Blacksheep"-Festival für eine lange Zeit zu Ende gegangen war. Doch nach der Corona-Zwangspause soll von Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. Juni, der Schlosspark wieder beben.

"Wir sind sehr zuversichtlich, ein normales Festival ohne große Einschränkungen veranstalten zu können", freut sich Ulrich Schneider, der Vorsitzende der veranstaltenden Bonfelder Kulturinitiative "Blacksheep", im Gespräch mit der RNZ. "Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und sind wild entschlossen." Erst in der vergangenen Woche habe eine Planungssitzung mit dem rund 50-köpfigen Kreativteam stattgefunden. Und da die Vorzeichen in diesem Jahr deutlich besser sind als 2021, steigen die Ehrenamtlichen nun voll in die Planung ein.

Besonders erfreulich für die Kulturschaffenden ist es, dass der Großteil des Line-ups, das bereits 2020 in Bonfeld hätte auftreten sollen, auch in diesem Jahr sein Kommen zugesichert hat. "Es geht allen so. Musiker, Manager und Veranstalter freuen sich, dass wieder etwas möglich ist. Manche machen sicherlich auch Sonderschichten", sagt Schneider. Absagen gab es von "LaBrassBanda" und "Fischer-Z", weil diese Bands bereits Verpflichtungen für andere Veranstaltungen hatten. Zudem gehen "Walking on Cars" zwischenzeitlich getrennte Wege. Dafür kommen nun Konstantin Wecker, "Uriah Heep" und die "Mighty Oaks" nach Bonfeld. Kürzlich wurde auch bekannt, wer den letzten freien Platz im Aufgebot einnimmt. Und zwar gastiert das Kölner Quartett "Bukahara" am Festival-Samstag im Schlosspark. Sie ersetzen damit Ray Wilson.

Inzwischen nimmt auch der Ticketvorverkauf an Fahrt auf, erzählt Schneider. Dies sei besonders wichtig, denn ohne Ticketeinnahmen sei ein derartiges Festival nicht zu finanzieren. "Und ein halb volles Gelände macht auch keinen Spaß." Damit noch mehr Karten verkauft werden, wolle man nun wieder verstärkt Werbung für das Festival machen. "Viele Leute denken schon über einen Kauf nach, es dürfen aber noch mehr werden", sagt Schneider mit einem Augenzwinkern.

Für die Organisatoren geht es in den kommenden Wochen ans Eingemachte. Erste Änderungen auf dem Festivalgelände seien bereits in Planung, verrät Schneider. So ist vorgesehen, die Schlosshof-Bühne auf die Straße vor dem Schlosshof zu verlegen. Damit bekomme man vor der Bühne mehr Platz, und ein angrenzender Biergarten lädt zum Verweilen ein. Ebenfalls mehr Sitzgelegenheiten soll es auch in der Nähe zur großen Schlossparkbühne geben. Auch dort ist ein Biergarten vorgesehen.

Anfang April soll es eine große Planungsrunde geben, bei der die Festival-Ausführung und Weiteres konkretisiert werden. "Da entscheidet sich, wo welcher Stand hinkommt, wie wir das Backstage gestalten und was es im Sicherheitskonzept alles zu berücksichtigen gibt", erklärt der "Blacksheep"-Vorsitzende, der im Gespräch die Chance nicht ungenutzt lässt, seine Mitstreiter zu loben. "Sie sind alle heiß darauf. Die Mannschaft ist so ziemlich komplett am Start. Das freut uns im Vorstand sehr." Und nach zwei Jahren ohne normalen Musiksommer ist die Zeit reif.

Info: Tickets für das "Blacksheep"-Festival (23. bis 25. Juni im Schlosspark Bonfeld) gibt es hier im RNZ-Ticket-Shop. Die Preise für Tagestickets liegen zwischen 47 und 70 Euro. Ein Kombiticket für Freitag und Samstag kostet 125 Euro. Alle drei Tage gibt es für 170 Euro.