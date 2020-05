Ein Stock ist bereits seit Wochen in Betrieb. In den nächsten zwei Wochen soll nun der gesamte Anbau an das Best-Western-Hotel freigegeben werden. Damit stockt das Hotel seine Kapazität von 47 auf 97 Zimmer auf.

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Nach Jahren voller Planungen, Tüfteleien oder Behördengängen und unzähligen Terminen bei Geschäftspartnern, Modeexperten sowie auf der Baustelle, kommt die Unternehmer-Familie Ruscheinsky der Vollendung ihres Wunschprojekts – das bestehende Best-Western-Hotel in Bonfeld zu erweitern und das weltweit erste Bademoden-Museum zu eröffnen – täglich einen Schritt näher. Nachdem bereits zur feierlichen Aufstellung der "Janara" – einer zehn Meter großen und rund 800 Kilogramm schweren Figur, die auf dem Dach des Anbaus für die Weltneuheit werben soll – Anfang März der erste Stock des Neubaus freigegeben wurde, sollen zum Monatsende auch die restlichen zwei Stockwerke in Betrieb genommen werden. Dies verriet Geschäftsführer Daniel Ruscheinsky bei einem Vor-Ort-Termin mit der RNZ.

Damit wird der Anbau in einer für die Hotel-Branche überaus schwierigen Zeit eröffnet. Während die Übernachtungsmöglichkeit im Normalfall zu rund 80 Prozent ausgelastet ist, ist der Wert in der Corona-Krise auf zwischen zehn und 15 Prozent gefallen. "Das hört sich zwar schlimm an, aber die rein touristischen Hotels waren ganz geschlossen", sagt Ruscheinsky. Unter der Woche seien in der Regel ausschließlich Business-Leute in Bonfeld zu Gast. Diese sorgten auch jetzt für die aktuelle Auslastung. Am Wochenende hingegen sei das Hotel komplett leer gewesen, auch weil bis 14. Mai touristische Übernachtungen per Verordnung verboten worden waren. Der Unternehmer rechnet damit, dass man am 29. Mai den Anbau komplett öffnet, und ab 25. Mai auch wieder touristische Gäste empfängt. Bis spätestens Anfang Juni soll dann auch wie geplant die Rezeption vom gegenüberliegenden Autohof in den Neubau ziehen, und auch das "Dean&David"-Restaurant eröffnen.

Hotel-Geschäftsführer Daniel Ruscheinsky zeigte vorab einen Höhepunkt des Museums: Das Spiegelzimmer sei perfekt für „Selfies.“ Fotos: Falk-Stéphane Dezort

Mit dem Anbau verfügt das Hotel statt der bisherigen 47 dann über 97 Zimmer in verschiedenen Kategorien. Als Hotelier freue sich Ruscheinsky, seinen Gästen im Neubau besondere Höhepunkte wie die "Réard Suite" oder fünf Zimmer mit einer Terrasse anbieten zu können. "Im Neubau haben wir unsere Variation gesteigert und das Gesamtkonzept ist runder."

Doch ob nach der Eröffnung alles auch zügig wieder normal läuft, ist ungewiss. Ruscheinsky und seine Hotel-Kollegen sind sich unsicher, ob plötzlich wieder mehr los sein wird, weil die Deutschen wieder reisen dürfen oder weiterhin wenig Publikum vor Ort ist, weil die Angst vor einer Ansteckung noch immer groß ist. Inzwischen könne man wenigstens wieder ein Frühstück anbieten, das nicht ausschließlich nur zum Mitnehmen ist. Wobei das "Take Away"-Essen bei den Gästen gut angekommen ist, sagt Ruscheinsky. Diese Option wolle man in Zukunft beibehalten. Ein Buffet gibt es so schnell allerdings nicht.

Steigende Belegungszahlen erhofft sich die Unternehmer-Familie aber auch mit der Eröffnung des weltweit ersten Bademoden-Museums – dem "BikiniArtMuseum". Geplant ist, die Räumlichkeiten erstmals am Sonntag, 5. Juli, der Öffentlichkeit zu zeigen. Über Lockangebote für den Hotelanbau habe sich Ruscheinsky noch keine Gedanken gemacht, es sei aber denkbar, dass es im Zusammenspiel von Hotel und Museum sicherlich Aktionen geben wird. Richtig "Ruscheinsky-Like" – die Familie mag es gern pompös, glamourös und stilvoll – wird die Eröffnung allerdings nicht werden können. "Wir gehen davon aus, dass wir die Einweihung an geeigneter Stelle nachholen werden. Jetzt geht die Gesundheit deutlich vor", betont Daniel Ruscheinsky.

Im Inneren ist das Museum im Werden und befindet sich in der finalen Phase. Momentan werkeln zahlreiche Handwerker fleißig an den Schaukästen und Modellen der künftigen Ausstellung. Bei einem Rundgang präsentiert Ruscheinsky auch einen Höhepunkt des Museums – das Spiegelzimmer. Vor allem junge Leute und sogenannte "Influencer" in den sozialen Medien sollen hier auf ihre Kosten – limitierte Frühbucher-Tickets gibt es für 10,50 Euro – kommen und viel Spaß dabei haben, unzählige "Selfies" zu schießen.