Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Sinsheim. Bad Rappenau und Carsharing passen wohl nicht zusammen. Nach nur einem Jahr hat Florian Bölz vom gleichnamigen Autohaus in Schwaigern sein Angebot vom Auto auf Zeit in der Kurstadt eingestellt. Dabei war er vor gut einem halben Jahr mit der Auslastung noch recht zufrieden und es schien, als würde sich Carsharing etablieren können. Doch in der Zwischenzeit habe sich das Blatt gewendet. "Die Nachfrage war zu gering", konstatiert Bölz auf RNZ-Nachfrage. "Zuletzt hatten wir nur einen Nutzer im Monat." Auch in Sulzfeld wurde das Angebot eingestellt.

Zum Start im August 2018 war er davon überzeugt, dass das Carsharing in Bad Rappenau durchstarten könnte. "Wir haben einen großen Trumpf - das ist der Faktor Zeit. Wir bieten das Angebot minimum ein Jahr an und schauen dann, wie es angenommen wird. Vielleicht muss man den Standort ändern", sagte er damals gegenüber der RNZ. Doch selbst ein Standortwechsel würde nicht mehr helfen. "Wir haben gedacht es nutzen mehr. Das ist schon ernüchternd."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Angebot in Bad Rappenau auf wenig Resonanz stößt. Ein im Juli 2015 angelaufenes Programm wurde nach wenigen Monaten wieder beendet - mangels Nachfrage.

Auch bei der Stadtverwaltung ist man enttäuscht, dass das Angebot wieder eingestellt werden musste. "Wir bedauern es, aber können auch niemanden zwingen, das Angebot aufrechtzuerhalten, wenn die Nachfrage nicht da ist", sagt Ordnungsamtsleiter Roland Deutschmann. Er schätzte ein, dass, je ländlicher die Gegend, Carsharing immer weniger eine Alternative für die Menschen darstelle. Zudem habe man auch eine gute Stadtbahnverbindung.

Deutlich besser läuft es für Bölz hingegen in Sinsheim. Hier sei das Fahrzeug so hoch frequentiert, dass nun ein zweites Auto bereitgestellt werden soll. "Das Fahrzeug aus Bad Rappenau zieht um", sagt Bölz. Nach etwa einem halben Jahr würde der Ford Fiesta, der bisher in der Kurstadt stand, in Sinsheim durch einen Ford Focus ersetzt werden. Somit könne man dort ab Anfang 2020 sogar zwei verschiedene Fahrzeugklassen anbieten. Vor allem aufgrund vieler Stamm- und Bahnkunden könne er in Sinsheim mit der Auslastung sehr zufrieden sein. Die wenigsten Sorgen hat Bölz aber nach wie vor in Brackenheim. Auch weil die Stadtverwaltung regelmäßig auf das Auto zurückgreift, werde es hier am häufigsten genutzt.

Auch in Eppingen habe sich das Carsharing nach anfänglichen Schwierigkeiten etabliert. "Es ist normal. Es könnte aber besser laufen", sagt Bölz. Immerhin sei das Auto nicht mehr zum Ziel von Vandalen geworden. Im Frühjahr wurden die Kennzeichen gestohlen und der Lack zerkratzt. Das Fahrzeug, dessen Schaden im vierstelligen Bereich lag, musste zeitweise aus dem Verkehr gezogen werden. Seither steht das Auto nicht mehr direkt am Bahnhof, sondern ein paar Meter entfernt bei einem Bäcker am Bahnübergang. Diese Entscheidung scheint sich bezahlt gemacht zu haben. Eine Verkehrsteilnehmerin war mit ihrem Fahrzeug am Fiesta hängen geblieben und flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Doch dank einer Zeugin konnte die Verursacherin kurzerhand ermittelt werden.

Dass nach dem Ende in Bad Rappenau andernorts ein neuer Carsharing-Punkt eingerichtet wird, damit rechnet Bölz in nächster Zeit nicht. "Es soll jetzt erst mal so bleiben. Vielleicht entwickelt sich wieder etwas."