Bad Rappenau. (rnz) Wie geht es weiter im neuen Jahr nach dem Ende des Probebetriebs? Diese Frage stellten sich die bisherigen Bürgerbusfahrer bei einem Treffen des Bürgerbusvereins Bad Rappenau. Seit dem letzten Stadtfest im Juni ist der Bürgerbus jeden Samstag von 10 bis 16 Uhr unterwegs und hat dabei 800 Personen befördert. "Damit wurden unsere Erwartungen übertroffen," äußerte sich jetzt Axel Jänichen, stellvertretender Vorsitzender des Bürgerbusvereins.

Vornehmlich Kurgäste nutzten das Angebot, um zum Beispiel zum Einkaufen in die Innenstadt zu kommen. "In der Mittagszeit reichten die sechs Sitzplätze im Kurgebiet oft nicht aus. Dagegen war der Zustieg in manchen Wohngebieten eher gering. Hier werden wir eine Verlegung der Haltestellen prüfen."

Aus der Bevölkerung sei laut Jänichen wiederholt der Wunsch nach einer Ausweitung des Fahrbetriebs unter der Woche gekommen. "Das Potenzial an Fahrgästen ist an einem Wochentag zwei bis drei Mal höher, wie sich beim Bürgerbus in Bad Wimpfen zeigt.

Aktuell steht uns dafür kein Bus zur Verfügung", bedauert Vereinsvorsitzender Klaus Ries-Müller. Der Samstag-Fahrbetrieb sei nur möglich geworden, da die städtischen Kurbetriebe kostenlos einen Bus zur Verfügung stellten, nachdem der Gemeinderat einen Zuschuss abgelehnt hatte.

"Da dieser Bus unter der Woche nicht zur Verfügung steht, haben wir aktuell keine Lösung für die Ausweitung des Fahrbetriebs," beschreibt Klaus Ries-Müller die Misere. "Selbst einen Bus langfristig zu mieten, übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten."

Bei dem Treffen waren sich nun alle Anwesenden einig, dass auf jeden Fall der Samstag-Fahrbetrieb in der jetzigen Form im Regelbetrieb weitergeführt werden soll. Aktuell sind 13 Fahrer im Einsatz. Wer sich als Fahrer oder Mitfahrer für den Bürgerbus interessiert, kann sich auf der Webseite www.bb-badrappenau.de informieren.