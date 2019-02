Bad Rappenau-Bonfeld. (fsd) In der Herbststraße in Bonfeld entstehen neue Parkplätze, dafür hat sich der Gemeinderat mit 27 Ja- und zwei Nein-Stimmen ausgesprochen. Doch anstatt der geplanten neun neuen Stellplätze für Anwohner und Besucher der Gastronomie werden es nur sieben. Grund ist ein Kirschbaum, dessen vorgesehene Rodung im Gemeinderat für Diskussionen sorgte und letztlich nach Antrag der SPD-Fraktion mit 17 Ja-Stimmen abgelehnt wurde.

Bei einer Bürgerversammlung im Ortsteil wurde die Verwaltung auf die angespannte Parkplatzsituation aufmerksam gemacht. Es seien zudem viele Gespräche mit Anliegern geführt worden, erklärt Oberbürgermeister Sebastian Frei. Dabei sei man zur Erkenntnis gekommen, dass die zunächst angedachte Zufahrt zum Parkplatz nicht umsetzbar gewesen ist. Ebenso sei für Bäume kein Platz. "Es ist das unmittelbare Resultat der Bürgerversammlung", betonte Frei.

Daraufhin wollte Robin Müller (GAL) wissen, wie viele Bäume entfallen. Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder erklärte, dass drei neue Bäume vorgesehen waren, nun jedoch nur noch einer, der in einem Beet gepflanzt werden könnte, in dem auch noch eine Sitzbank Platz finden könnte. Zudem hätte laut Gemeinderatsvorlage für Parkplätze Nummer acht und neun ein Kirschbaum weichen müssen.

"Können unsere Planer nichts?", fragte ein sichtlich angekratzter GAL-Sprecher. Man sollte Stadtgrün erhalten, wo man es könne. Dabei kritisierte er auch die dortigen Anwohner. "Es ist bequem, keinen Baum zu haben. Es wird immer weniger." Er forderte die Verwaltung dazu auf, auch mal die "Ellenbogen rauszunehmen" und nicht alles abzusegnen, das bequem ist. "Wenn der Planer sagt, dass es geht, dann sollen wir auch sagen, dass wir es machen." Man solle nicht nur, weil ein Bürger kommt, aus Bequemlichkeit umdenken. "Wir nehmen die Bürger ernst", entgegnete OB Frei. "Es ist keine Willkür, sondern die Konsequenz der Bürgerbeteiligung."

Auch die SPD teilte die Auffassung der GAL. "Mir haben die alten Pläne besser gefallen", meinte Michael Jung. "Im Technischen Ausschuss haben wir uns gegen Steingärten ausgesprochen. Und nun machen wir es nicht anders." Man müsse grundsätzliche festhalten, dass Personen, die zwei oder drei Autos besitzen, sich vorher überlegen sollten, wo sie diese abstellen können. "Wir wollen keine Asphalt- und Betonwüste", betonte Jung. "Ich sehe die Entwicklung nicht ganz so. Man kann sich bei dem Thema keine Freunde machen", konstatierte OB Frei.

Jung stellte den Antrag, den Kirschbaum zu erhalten und auf Parkplätze zu verzichten. Bevor darüber abgestimmt wurde, kritisierte Bernd Hofmann (FW) seine Ratskollegen. Man solle, wenn man sich dazu äußert, auch die Örtlichkeiten kennen. Am Wochenende seien die Straßen in Bonfeld zugestellt, und bei einem Brand komme die Feuerwehr nicht durch. Er lobte, dass der "Wille der Bürger so schnell umgesetzt" wurde. Die Arbeiten sollen im Mai beginnen und die Kosten werden auf 67.000 Euro geschätzt.