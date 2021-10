Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld.Sie sind braun, flauschig, schauen einen mit süßen, schwarzen Knopfaugen an und laden mit ausgestreckten Armen zum intensiven Kuscheln ein. Die Rede ist von den Tröstebären des Freundeskreises Teddybär aus Bonfeld. Mehr als 90.000 dieser wuscheligen Mutmacher hat der Verein seit seiner Gründung an Kinder, die Leid erfahren haben, weit über die Region hinaus verteilt. Der schmusige Teddybär bietet den Kleinen seelischen Trost, er begleitet den verletzten Nachwuchs ins Krankenhaus und erlebt alles mit. Sie sind stumm, aber ihre Sprache ist dennoch international: "Drück mich. Ich helfe dir", sagen sie allein mit ihrem freundlichen Gesicht.

Inzwischen kann der Freundeskreis auf 25 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Zusammen mit 16 Mitstreitern hat Marita Klenk 1996 die "Teddybären" ins Leben gerufen. Und seither schreiben die Ehrenamtlichen eine Erfolgsgeschichte.

"Ich habe irgendwann von so einem Projekt gelesen und gesehen, dass es so etwas in der Gegend noch nicht gab. Dann haben wir beschlossen, den Verein zu gründen", blickt Vereinsvorsitzende Klenk, die passionierte Sammlerin von Teddybären ist und eine hohe dreistellige Zahl ihr Eigen nennen kann, im Gespräch mit der RNZ auf die Anfänge zurück. "Wie wir die ersten Bären an einen Rettungsdienst übergeben haben und er sich bereits nach vier Wochen gemeldet hat und uns mitteilte, dass er neue Bären benötige, wurde uns erst bewusst, dass jeder Bär auch mit einem Elend verbunden ist", erzählt Klenk weiter. "Aber Gott sei Dank war der Bär vor Ort und konnte dem Kind ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Über die Jahre hinweg hat sich das Aussehen der Bären mehrfach verändert. Neue DIN-Normen machten ein neues Fell oder andere Knopfaugen erforderlich. Doch eines ist geblieben: ihre große Aufgabe als Schmerzlinderer für Kinder in Not. Bevor es aber zu den Rettungsdiensten oder zur Notfallseelsorge geht, wo die Bären dann auf ihren Auftritt warten, werden sie von Klenk nach wie vor mit einem letzten großen Drücker auf ihren Einsatz vorbereitet. "Rettungskräfte nennen die Bären auch gerne ,Kinder-Valium‘", sagt Eberhard Schnotz, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Denn dank der Bären würden manche Kinder zugänglicher und könnten eventuell an ihnen zeigen, wo es ihnen wehtut.

Einen Namen tragen die Bären nach wie vor nicht. "Mit Absicht", betonen Schnotz und Klenk. "Es ist viel schöner, wenn die Kinder den Bären einen individuellen Namen geben." Damit die flauschigen Trostspender aber beispielsweise in der Notaufnahme auch wieder den Weg zu ihrem Kind zurückfinden, haben sie am Fuß eine Art Neugeborenenband, auf das der Name des Kindes geschrieben wird.

Im vergangenen Vierteljahrhundert ist der Verein stetig gewachsen. Inzwischen zählt er rund 200 Mitglieder, und viele von ihnen halten dem Freundeskreis schon seit vielen Jahren die Treue. Noch heute besteht der Vorstand zum größten Teil aus Gründungsmitgliedern. Über die Zukunft machen sich Klenk und Schnotz noch keine Gedanken. Aber auch bei den Teddybären wird sich irgendwann die Frage nach dem Nachwuchs stellen.

Als besonderen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte nennt Klenk die Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg im Rokoko-Theater des Schwetzinger Schlosses aus den Händen des damaligen Ministerpräsidenten Günter Oettinger. Aber auch Gespräche mit Erwachsenen, die einst einen dieser Bären bekommen haben, sorgten immer wieder für besondere Momente.

Dass das Jubiläum nicht gebührend gefeiert werden konnte, stimmt das Vorstandsduo traurig. Aber die Mitglieder gingen nicht leer aus. So gab es für langjährige Wegbegleiter einen Schlüsselanhänger in Bärenoptik aus Holz. Und mit der Weihnachtspost soll auch eine Jubiläumsschrift in die Haushalte der Mitglieder flattern.

Der Verein, der die Bären kostenlos an die Rettungsdienste ausgibt, finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Jüngst wurde der Freundeskreis mit 1000 Euro von der "Town&Country"-Stiftung bedacht. "Das ist jetzt ganz schön. Aber damit allein ist das nicht zu schaffen", bedauert Schnotz. Denn einen großen Teil bilden auch die Einnahmen von Verkaufsständen auf Messen, Märkten oder bei Firmenfeiern, an denen "alles verkauft wird, was mit Bären zu tun hat". Nur nicht die Tröstebären, denn diese sind unverkäuflich und werden nur an Kinder in Notsituationen ausgegeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieser Zweig in den vergangenen eineinhalb Jahren jedoch zum Erliegen gekommen. Voraussichtlich auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen können sie erstmals seit Februar 2020 wieder einen solchen Stand anbieten. Bisher wohnten mehr als 1000 Kuscheltiere in einer bärigen Wohngemeinschaft auf Klenks Dachboden. Doch auch sie wollen auf Entdeckungsreise und freuen sich auf ein neues Zuhause.

Info: Wer den Verein finanziell unterstützen will, kann dies auf das Konto bei der Kreissparkasse Heilbronn unter DE04.6205.0000.0002.6194.44