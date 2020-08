Bad Rappenau. (fsd) Nur drei Wochen nachdem der Gemeinderat mehrheitlich den Erlass der Betreuungsgebühren für April und Mai zugestimmt hat, stand das Thema erneut im Fokus einer Gemeinderatssitzung. Dieses Mal ging es aber darum, die Gebührensätze für das kommende Kindergartenjahr um 1,9 Prozent anzuheben. Erneut wurde das Thema emotional diskutiert.

"Die Erhöhungen passen nicht in die Zeit", bedauerte CDU-Fraktionsvorsitzende Anne-Silke Köhler, die die Kostensteigerung aber "schweren Herzens" mittrug. "Mehr Fingerspitzengefühl" der handelnden Personen im Gemeinde- und Städtetag hätte sich hingegen Gundi Störner (SPD) gewünscht. "Für uns ist dieses Vorgehen nur schwer nachvollziehbar. Wir hätten uns eher gewünscht, dass dieses Jahr auf eine Erhöhung – besonders vonseiten der Verbände – verzichtet wird." So bekämen die Gemeinderäte den schwarzen Peter zugeschoben, die letztendlich den Beschluss umsetzen müssten.

Und auch bei den Grünen sorgte die vorgeschlagene Erhöhung für Ärger. Bildung beginne im Kindergarten. Alle Steuerzahler zu gleichen Maßen müssten die Betreuungsleistung und vor allem die frühkindliche Bildungsleistung finanzieren. "Dies erfolgt nach unserer Auffassung noch nicht im notwendigen Umfang", sagt Sonja Hocher. "Immer weiter steigende Kosten veranlassen uns, dies an die Verursacher weiterzureichen. Dies ist in sehr vielen Bereichen auch richtig aber eben nicht bei der Betreuung und Bildung von Kindern ab dem dritten Lebensjahr." Daher beantragten die Grünen die Aussetzung der Kostenerhöhung für alle Kinder in Regelgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Die SPD beantragte dies hingegen für Ganztages-Gruppen. Beide Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt.

Bei fünf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen wurde hingegen dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt. Freie Wähler, ÖDP, CDU und Verwaltung sprachen von einer moderaten Erhöhung. Zudem vermeide man so eine überdurchschnittliche Anpassung im kommenden Jahr. "Die Steigerungen liegen zwischen einem und neun Euro. Das ist nichts, bei dem man sagen kann, dass es etwas aus dem Ruder läuft", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei, der eingangs betonte, dass er wisse, dass dieses Thema "keine Begeisterungsstürme" auslösen würde. Den Mammutanteil an den Kita-Kosten übernimmt ohnehin die Stadt – nämliche ganze 84 Prozent. Nur knapp 16 Prozent decken die Elternbeiträge.

So uneins sich das Gremium bei den Betreuungsgebühren auch war, umso einstimmiger waren sie beim nachfolgenden Tagesordnungspunkt. Geschlossen sprach sich der Gemeinderat für die Erweiterung der Kleinkindbetreuung des Vereins "Käferle" aus. Neben seiner Einrichtung am Wasserschloss, die dreieinhalb Gruppen Platz bietet, sollen künftig 20 weitere Kinder von neun Monaten bis drei Jahren in einer Villa in der Vulpiusstraße 40 betreut werden. Diese muss zunächst aber umgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 356.000 Euro, von denen die Eigentümerin des Gebäudes (die Vereinsvorsitzende) rund 283.000 selbst übernimmt. Auf die Stadt kommen für Umbauarbeiten im Innenbereich rund 43.000 Euro und für Außenspielgeräte Ausgaben von 30.000 Euro zu. Zusätzlich müsste einmalig für 64.000 Euro die Betriebsausstattung angeschafft werden. Somit liegt die Investition der Stadt bei 9100 Euro pro neuem Krippenplatz.