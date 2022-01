Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim. Das Schloss Heinsheim hat neue Besitzer: Die Brüder Manfred und Bernd Bauer haben das rund drei Hektar große Anwesen im kurstädtischen Stadtteil am Neckar gekauft und haben dort Großes vor. Die Zeiten als Schlosshotel und Hochzeitslocation haben damit ein Ende.

Geplant hat das Geschwisterduo den Umbau der bisher 41 Hotelzimmer zu gut "einigen Dutzend Wohneinheiten", wie Manfred Bauer bei einem Ortstermin mit der RNZ verrät. Diese sollen zwischen 40 und 150 Quadratmeter groß sein. Abhängig sei das vor allem davon, "wie man die Hotelzimmer bündeln kann". Manche Räume, wie den Ahnensaal oder das ehemalige Frühstückszimmer, kann sich Manfred Bauer aber auch gut als Büro für einen Architekten oder ein anderes Gewerbe vorstellen. "Wir wollen eine Mischnutzung", sagt Bauer.

Manfred Bauer. Foto: fsd

Eine Fortführung als Hotel kam für die Brüder nicht infrage. Weil Teile des Schlosses renoviert werden müssen, hätten allein schon die hohen Anforderungen in puncto Brandschutz die Weiternutzung als Hotel verhindert. Aktuell arbeite man an einem Brandschutzkonzept für die künftigen Wohnungen, erklärt Bauer. Dieses sieht unter anderem vor, dass der Nord- und Südflügel vom Schlossgebäude abgetrennt werden.

Auch die Tage als beliebte Hochzeitslocation sind im Schloss Heinsheim gezählt. Bereits vor der Pandemie habe es in Heinsheim immer mal wieder Beschwerden wegen zu lauter Hochzeitsfeiern gegeben. Und mit direkten Nachbarn auf dem Gelände wäre das nicht zielführend.

Erhalten bleiben soll aber die großflächige Parkanlage, verspricht Bauer. Auch der Fortbestand des Pools ist denkbar, dies hänge von den künftigen Mietern ab. Und die ehemalige Schenke soll gewerblich weitergenutzt werden. Hier befinde man sich bereits in Gesprächen mit einem potenziellen Pächter. Ob es ein Restaurant oder etwas Ähnliches wird, ließ Manfred Bauer allerdings offen.

Das Schloss Heinsheim ist ein aus dem 18. Jahrhundert stammendes Gebäude. Es wurde von Carl Freiherr von Racknitz (1785 bis 1868) ab 1810 durch einen parkähnlichen Garten erweitert und im 20. Jahrhundert von Philipp von Racknitz zu einem Hotelbetrieb ausgebaut. (fsd)

Dass er das Anwesen nun mit seinem Bruder Bernd übernimmt, hat sich mit der Zeit ergeben. "Wir sind angesprochen worden. Und aufgrund der räumlichen Nähe zu unserer Firma, haben wir uns das angeschaut", erklärt der Geschäftsführer vom gleichnamigen Biogas-Unternehmen zwischen Zimmerhof und Heinsheim. Mit den künftigen neuen Wohnungen könnte das Schloss in Bezug auf die Fernwärme als Ankerkunde dienen und weitere Kunden mit sich bringen. Denn ohne einen solchen großen Abnehmer lohne es sich nicht, eine Fernwärmeleitung in die Ortsteile zu legen. Interessenten gebe es genug. Zudem soll in den nächsten Jahren in Heinsheim auch ein neues Baugebiet entstehen.

Ein Bauer allein hätte das ambitionierte, auf fünf bis zehn Jahre ausgelegte Projekt aber nicht stemmen können. "Wir machen alles zusammen. Mein Bruder hat mal gesagt, dass jeder von uns allein von alledem nicht die Hälfte geschafft hätte." Und so ist die ganze Familie in das Projekt involviert. Beispielsweise soll Manfred Bauers Tochter Sophia zusammen mit ihrem Partner Philipp Oles künftig die Wohnungsvermarktung übernehmen. Vor eineinhalb Jahren hat das Duo bereits die Siegelsbacher Mühle samt Ferienwohnungen und Hochzeitssaal im Fünfmühlental übernommen.

"Wir haben uns das Schloss zusammen mit den Kindern noch einmal angeschaut und gefragt, ob sie den Weg mitgehen wollen", erklärt Manfred Bauer. Nachdem es vom Nachwuchs positive Signale gab, entschloss man sich letztendlich im vergangenen November für den Kauf. Wie viel Geld sie nun investieren, ließ Manfred Bauer jedoch unbeantwortet. Das Mindestgebot für das Anwesen lag bei 3,2 Millionen Euro.

Im Rathaus zeigte man sich auf Nachfrage erfreut über die neuen Besitzer. "Die Käufer sind ortsansässig und kennen Heinsheim sehr gut. Sie wissen, was zu Heinsheim passt. Das ist uns als Stadtverwaltung wichtig. Wir begrüßen daher den Kauf des Objekts", schreibt Oberbürgermeister Sebastian Frei.