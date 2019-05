Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Babstadt. Überschwemmungen bei Starkregen sind den Einwohnern Babstadts nur zu gut bekannt. Zuletzt stand im Juni 2016 das Wasser bei manchen Anwohnern des Wiesenwegs über 1,80 Meter hoch in den Wohnungen. Der Hochwasserschutz ist ein Dauerthema in dem Stadtteil der Kurstadt und hängt wie ein Damoklesschwert über den gefährdeten Bewohnern. Schon bei einer Bürgerversammlung in der Sporthalle im vergangenen November (wir haben berichtet) herrschte reges Interesse. Als Resultat der Veranstaltung luden Oberbürgermeister Sebastian Frei, Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder und Dominika Jagiella vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt nun zu einer Ortsbegehung ein, die aber zunächst keine war.

Rund 40 Interessierte fanden sich am Treffpunkt am Sportplatz ein und lauschten den Ausführungen der Ingenieurin. Diese stellte das "Starkregen-Risiko-Management-Konzept" vor, das sie bereits im September dem Gemeinderat und im November auf der Bürgerversammlung präsentiert hatte. Dies kritisierte ein Teilnehmer: "Ich habe mir von der Veranstaltung etwas anderes versprochen. Ich wollte keinen Vortrag im Stehen, sondern vor Ort das gezeigt bekommen, was gemacht werden soll." Dies erfolgte erst nach gut einer Stunde mit einem Rundgang durch den Wiesenweg. Hier stellte Haffelder eine städtische Maßnahme vor und private Möglichkeiten, sich zu schützen. Einige Besucher hatten sich dann aber bereits wieder ausgeklinkt.

Ausgemacht hatte das Ingenieurbüro fünf Gebiete, aus denen bei starken Unwettern Wasser in den Ort fließt: Linsenberg und Hagelhöhe im Norden beziehungsweise Nordwesten, Schlosspark im Westen/Südwesten, Dammstraße/Feuerwehr im Süden/Südosten sowie das Gebiet Waldäcker/Mühlbach im Nordosten. Jagiella betonte, dass im Simulationsbild von einem Jahrhundert-Ereignis ausgegangen werde, bei dem bereits alle Kanäle voll sind.

Ein besonders gefährdeter Bereich ist demnach der Ortskern. Wie 2016 geschehen, werden Obergimperner Straße und Wiesenweg überflutet. Eine Teilnehmerin wollte wissen, ob der Wiesenweg durch das neue Baugebiet Waldäcker einer zusätzlichen Gefährdung ausgesetzt ist. Dies verneinte Jagiella, denn sie habe das neue Baugebiet bereits in die Berechnungen mit aufgenommen. Zusätzlich sagte Haffelder, dass der Durchlass des Mühlbachs, der momentan mit 1,40 Metern ein kritischer Punkt ist, vergrößert wird. Dann steige bei Starkregen zwar der Wasserspiegel, aber der Bach sollte nicht überlaufen.

Nach städtischer Recherche sei das Unwetter 2016 sogar ein 500-jähriges-Starkregen-Ereignis gewesen, erklärte Haffelder. "Toll, dann haben wir ja 400 Jahre Ruhe", meinte ein Teilnehmer sarkastisch. Das Konzept sei ein reiner Nachweis, dass Häuser bei Regen gefährdet sind, sagte Haffelder. Nun müsse man untersuchen, welche Lösungen wirtschaftlich möglich und machbar sind.

Den Mühlbach ausbaggern und so von Unrat, Gestrüpp und Pflanzen zu befreien, darf die Stadt aber nicht, erklärte OB Frei auf Nachfrage. Das Gewässer stehe unter Naturschutz und dürfe deshalb mit Büschen und Bäumen zuwuchern. "Wir dürfen nur ausbaggern, wenn die Bauwerke der Kanalisation gefährdet sind."

Eine weitere dieser Lösungen ist das geplante Regenrückhaltebecken im Südwesten des Ortsteils. Hier konnte OB Frei auf Nachfrage eines Besuchers Fortschritte vermelden: "Das Becken wird gebaut. Die Grundstücksverkäufe sind auf einem guten Weg." Allerdings merkte er auch an, dass das, was die Stadt unternehmen wolle, seine Zeit brauche, und man daher mit so einer Veranstaltung auch private Lösungen aufzeigen wolle. "Das Thema geht nicht an uns vorbei. Wir sind vom Landratsamt und Regierungspräsidium abhängig. Wir halten die Verfahren ein und gucken, dass wir das so schnell wie möglich hinbekommen."

Private Schutzmöglichkeiten seien beispielsweise ein erhöhter Lichtschacht am Kellerfenster oder Garagen-Schutztore, führte Jagiella auf. "Das sind alles Bausteine. Man kann schon privat etwas tun, bis wir bauen dürfen", sagte Sebastian Frei.