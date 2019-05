Bad Rappenau. (guz) Wer seinen Hauptwohnsitz in der Kurstadt hat und nun auch dort ein Haus bauen will, soll leichter an ein Grundstück kommen als ein Auswärtiger, da sind sich Oberbürgermeister Sebastian Frei und die Gemeinderatsfraktionen einig. Doch die juristische Materie dahinter ist heikel, schließlich könnte ein auswärtiger Kaufinteressent, der deshalb kein Grundstück kaufen kann, dagegen klagen.

Die Stadtverwaltung hat daher neue Bauplatzvergaberichtlinien erarbeitet, die nun vom Gemeinderat nicht nur mit großer Mehrheit verabschiedet, sondern mehrfach auch ausdrücklich und in hohen Tönen gelobt wurden. Die Richtlinien sollen zunächst für das Baugebiet "Waldäcker II" in Babstadt gelten, das damit zum Pilotprojekt wird. "Es ist eine Art Versuch. Wir wollen lernen", sagte Oberbürgermeister Frei.

Um rechtskonform zu bleiben, kommen die städtischen Bauplätze in dem Gebiet zum selben, allerdings bislang noch nicht festgelegten Preis auf den Markt. Der Zuschlag soll also nicht an den schnellsten Bieter mit dem dicksten Geldbeutel gehen, sondern über ein Punktesystem erfolgen. Wer am meisten Punkte hat, darf als erster einen Platz auswählen.

Im nun verabschiedeten Kriterienkatalog ist beispielsweise festgeschrieben, dass jedes Kind zehn Punkte bringt (bis maximal 30 Punkte), ebenso je zehn Punkte sammelt, wer Jahrgang 1984 oder jünger ist, seinen Arbeitsplatz in der Kurstadt hat oder Mitglied der Feuerwehr ist - ein Antrag der ÖDP, für Feuerwehrleute noch mehr Punkte zu vergeben, fand nur drei Befürworter. Wer seinen Hauptwohnsitz bereits seit 2016 in Bad Rappenau hat, bekommt hingegen sogar 30 der maximal möglichen 100 Punkte.

"Wir wollen damit sicherstellen, dass die Bad Rappenauer einen guten Zugriff auf die Grundstücke hier haben", erklärte Frei - durch eine "simple, transparente Regelung, ohne viele Ausnahmetatbestände."

Das bedeutet allerdings auch, dass der bisher gewährte einkommensabhängige Rabatt von fünf Euro pro Kind auf den Quadratmeter gestrichen wird. Außerdem wird das Vergabemodell zunächst nur bei 16 der insgesamt 27 städtischen Bauplätze angewendet. Sieben weitere Bauplätzesollen unter allen Bewerbern verlost werden. "Damit keiner sagen kann, er hätte keine Chance gehabt", erklärte Frei. Die restlichen vier Bauplätze im "Waldäcker" hält die Stadt zunächst zurück - "für besondere städtische Zwecke", wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Wer bereits ein Haus, einen Bauplatz oder ein bebaubares Grundstück in der Stadt hat, ist übrigens von der Vergabe ausgeschlossen - ebenso Bauträger, Makler und Firmen, die nicht für sich selbst bauen.