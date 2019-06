Bad Rappenau. (pol/rl) In der Nacht zum Montag und zum Mittwoch war ein Brandstifter in Babstadt aktiv. Laut Polizeibericht war am Montag kurz vor Mitternacht in der Linsenbergstraße in einem Mülleimer und auf einem Auto Feuer gelegt worden. Der Täter hatte jeweils Tempotaschentücher in den Mülleimer und auf das Auto gelegt und die Taschentücher angezündet.

Schaden entstand hierbei nicht. Die Feuerwehr Bad Rappenau war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort, musste jedoch nicht eingreifen.

Der dritte Brand fand am frühen Mittwochmorgen statt. Diesmal legte der Täter die Taschentücher auf die Motorhaube eines geparkten Autos und zündete diese an.

Hierbei entstand rund 500 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt.