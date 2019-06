Bad Rappenau-Fürfeld. (jubu) Schwere Verletzungen erlitt der Mitarbeiter eines Sinsheimer Autohauses bei einem Unfall am Dienstag in Fürfeld, das teilte die Polizei mit. Der Mann war kurz vor neun Uhr auf der K2041 von Fürfeld in Richtung Treschklingen gefahren, als er in Höhe der Autobahnunterführung plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach hundert Meter Irrfahrt in der Böschung prallte der Wagen schließlich frontal gegen die A6-Brücke.

Der im Fahrzeug eingeschlossene Fahrer konnte durch Kräfte der Bad Rappenauer Feuerwehr schließlich gerettet werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine umliegende Klinik eingeliefert.

Die K2041 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt, anschließend konnte der Verkehr halbseitig die Unfallstelle passieren. Am Audi entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Update: Dienstag, 11. Juni 2019, 11.15 Uhr