Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Laute Musik, Alkohol und eine volle Tanzfläche gehören zu einem Clubbesuch wie ein Ball zu einem Fußballspiel. Doch die Partybranche befindet sich seit Monaten im Corona-bedingten Winterschlaf. Und eine Hoffnung auf Besserung ist nicht in Sicht. Denn Baden-Württemberg kehrte am 28. Januar zum Stufenplan zurück und passte einige Maßnahmen in der "Alarmstufe I" an – unter anderem auch, dass Clubs und Diskotheken weiterhin nicht geöffnet werden dürfen.

Bei Artur Buss und Igor Asnainer vom "Malinki"-Club in Bad Rappenau sorgte das für Unverständnis. Auf die Landespolitik sind der Geschäftsführer und der Personalchef nicht sonderlich gut zu sprechen. Zu viel sei in den vergangenen Monaten schief gelaufen. Seit Pandemiebeginn im März 2020 habe der Club nur gut zehn Monate öffnen können – wenngleich auch immer unter dem Einfluss zahlreicher Ein- beziehungsweise Beschränkungen. "Die Leute wollen feiern. Meine Tochter ist 17, ihr wurden zwei Jahre geklaut", sagt Buss.

„Kein DJ, keine Musik, kein Tanz“: Im Innern des Clubs herrscht seit Monaten Leere. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Ein Glücksfall für das "Malinki" ist der Außenbereich, der 2018 eingeweiht wurde. In den Sommermonaten 2020 und 2021 konnte zumindest unter freiem Himmel gemeinsam gefeiert werden, wenn auch nur am eigenen Platz und mit Reservierungen. Von Partys und Veranstaltung im Club selbst, ist man hingegen weit entfernt.

Ohne den Außenbereich ist es durchaus denkbar, dass es den Club inzwischen nicht mehr geben würde. Ob es wirklich so gekommen wäre, vermag Buss nicht zu sagen. Denn der Geschäftsführer betreibt auch ein Bauunternehmen, das den Club finanziert und somit bisher über Wasser hält. Denn Fixkosten wie Gema-Gebühren liefen trotz monatelanger Schließungen weiter. So soll er ohne Öffnungsperspektive die Gebühren wie schon 2021 für das gesamte Jahr bezahlen. Im Vorjahr hatte man aber nur fünf Monate geöffnet. "Die sind so unflexibel", findet Buss. Und auch die Rückzahlung der Überbrückungshilfen steht demnächst an. "Wir haben bis zum Schluss gewartet, sie zu beantragen, weil wir nicht betteln wollten. Und jetzt werden wir bestraft." Im März müsse das Geld zurückgezahlt werden, "aber vorher ist nichts zu verdienen".

Dabei habe man alles versucht und mitgemacht, was vorgegeben wurde. Während der "3G"-Regel wurde vor Ort eine Teststation für Clubbesucher aufgebaut. Und als für Ungeimpfte ein PCR-Test zur Pflicht wurde, habe man auf einen Eintrittspreis verzichtet. Generell steht Buss den Regelungen "3G", "2G" oder "2G-plus" kritisch gegenüber: "Es wurde uns jahrelang gesagt, man soll an der Tür nicht diskriminieren und jetzt ist das egal. Mich geht der Impfstatus der Gäste nichts an."

Das "Malinki"-Duo ist erfinderisch und geht nun andere Wege. So hat es seit einigen Tagen wieder geöffnet – unter den Auflagen eines Restaurants. "Ohne Musik, DJ und Tanz", sagt Buss. Dafür mit Reservierung und Bedienung. Das städtische Ordnungsamt reagiere verständnisvoll auf die Belange des Clubs und habe dieser vorübergehenden Lösung zugestimmt. Einen ersten Versuch hatte man schon Anfang Dezember unternommen. "Aber dann kam die Sperrstunde", erinnert sich Buss, und auch das Thema Restaurant wurde auf Eis gelegt.

Nun aber wurde die Schließzeit gekippt, sodass das "Malinki" samstags ab 22 Uhr geöffnet ist. Doch Buss und Asnainer wissen auch, dass sich damit nicht viel Geld verdienen lässt: "So weit es geht, machen wir auf. Wenn wir aber merken, dass wir nur Minus machen, müssen wir uns das noch einmal überlegen." Ihnen gehe es auch darum, den vielen Stammgästen etwas anbieten zu können, denn oft bekomme das Duo Anfragen, wann der Club denn wieder regulär öffnen darf. Doch diese Frage kann momentan wohl niemand beantworten.