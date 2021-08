Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nach zwei Hitzejahren in Folge ist die große Hitzewelle mit tagelangen Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius in diesem bisher ausgeblieben. Vielmehr bestimmten Regen und Gewitter das Wetterbild im Sommer. Ein Segen für den Wald – sollte man meinen. Doch ist das wirklich so? Oder reichen die Niederschläge der vergangenen Monate nicht aus, um den angeschlagenen Wald zu rehabilitieren?

"Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Es gibt im Wald nicht nur Schwarz und Weiß", stellt Revierförster Claus Schall gleich zu Beginn eines Rundgangs durch den Bad Rappenauer Stadtwald klar. "Dieses Jahr war auch kein einfaches Jahr." So habe man momentan vermehrt Probleme mit Pilzbefall der Eichen, auf denen sich der Mehltau breit gemacht hat. "Die Eichen hatten mit der Hitze weniger Probleme. Dafür mochten die Fichten die Wärme nicht", gibt Schall einen Einblick in die unterschiedliche Beständigkeit der jeweiligen Baumart. "Daher ist ein Mischwald sinnvoll", erklärt der Forstexperte.

Revierförster Claus Schall kennt den Bad Rappenauer Wald so gut wie seine Westentasche. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Er ist sich sicher, dass es auch in Zukunft keinen "Kollaps des Waldes" geben wird. "Aber der Wald wird anders aussehen. Und die Arten wachsen nicht mehr so hoch."

Schall ist der Meinung, dass dieser Sommer den Wäldern durchaus gut getan hat. So habe es immer zur richtigen Zeit geregnet und es keine dauerhaft hohen Temperaturen gegeben. Somit hätte der Wald in seinen beiden Wachstumsphasen Anfang Mai und Ende Juni gute Voraussetzungen gehabt. "Der Wald ist grüner und dichter."

Zurückgegangen ist auch der Käferbefall der Bäume. "Wir hatten in den zurückliegenden Jahren massiv Probleme", sagt Schall. Vor allem die Borkenkäferart Buchdrucker machte dem Förster zu schaffen. "Er sitzt zwischen Baum und Rinde und frisst die Wachstumsschicht weg", erklärt Schall. "Dann geht nichts mehr." In normalen Jahren schafft der Schädling drei Generationen pro Sommer. Dieses Jahr schaffte er nur zwei, weil der Mai zu kühl war. Im Schnitt entstehen aus einem Käfer 80 Nachkommen. "In dieser Hinsicht war es eher ein entspanntes Jahr."

Auch mit Blick auf den Holzverkauf gelten 2021 deutlich andere Bedingungen als in den zurückliegenden zwei Jahren. "Da hatten wir massive Probleme mit dem Käferholz", sagt der Förster. "Wir mussten mit den Preisen so runtergehen, dass das nicht mehr kostendeckend war." Durch die bessere Witterung habe man aber nun weniger befallene Bäume fällen müssen, was aufgrund der Rohstoff-Knappheit den Holzpreis hat steigen lassen. "Zwischenzeitlich lag der Preis pro Festmeter bei 25 Euro, jetzt liegt er bei 100 Euro." In Bad Rappenau wurde aber darauf reagiert und bereits im August mit der Holzernte begonnen. Normalerweise starten Schall und sein Team erst im September damit.

Dass aufgrund der Pandemie und den Lockdowns mehr Menschen die Naherholung im Wald gesucht haben, stört den Förster nicht. "Meist bleiben sie auf den Wegen, dann ist das auch kein Problem." Auch seine Arbeit habe das Virus nicht eingeschränkt. "Ich bin immer an der frischen Luft und habe genug Platz zu anderen."

Eine großes Thema, das nun auf Schall zukommt, ist der Forstwirtschaftsplan. Alle zehn Jahren wird, wie bei einer Inventur, der Zu- und Bestand des rund 536 Hektar großen Waldes erfasst und dann geplant, was man in den nächsten zehn Jahren macht. Dazu gehört die bereits vorangetriebene Naturverjüngung. So wurde jüngst eine drei Hektar große Fläche freigeschlagen, um an dieser Stelle "Eichen zu etablieren". Diese benötigen viel Licht und seien hitzebeständig. "Bis jetzt ist sie ein Gewinner des Klimawandels." Dennoch tue sich Schall schwer damit, sie oder auch eine andere Art als klimastabil zu betiteln. Dafür wisse man zu wenig und man könne nur spekulieren. Aber eines ist sicher: Die Arbeit im Wald wird für Schall nie langweilig.