Ein Lichtblick in der Übernachtungsbilanz sind die Wohnmobiltouristen, von denen nach den Lockerungen wieder mehr in die Kurstadt kommen. Insgesamt hat Bad Rappenau die Corona-Krise bisher besser überstanden, als viele andere Städte. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Bad Rappenau. Selbst in Corona-Zeiten haben pro Monat mehr Gäste in Bad Rappenau übernachtet, als die Stadt Einwohner hat: im Durchschnitt 23.000. Dieter Wohlschlegel, Chef der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH (BTB), zeigt sich angesichts dieser Zahl zwar "nicht freudestrahlend", aber dennoch recht zufrieden – nicht zuletzt, weil sich damit seine Prognose als zutreffend erwiesen hat: "Wir werden wohl mit einem blauen Auge davonkommen", hatte er bereits in der Corona-Hochphase vermutet – und nun, da die Halbjahresbilanz vorliegt, Recht behalten.

Rund 138.000 Gäste haben in den ersten sechs Monaten vor allem in den Hotels, Pensionen oder Kliniken der Stadt übernachtet, aber auch auf dem Wohnmobilstellplatz am Salinenpark. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 178.000 gewesen, im Jahr davor ähnlich viele. Damit ist das Minus von 22,6 Prozent zwar stattlich, angesichts der Umstände mit wochenlangen Schließungen vieler Beherbergungsbetriebe für Wohlschlegel aber dennoch recht moderat. "Ich kenne Orte, die müssen 80 Prozent weniger Übernachtungen verkraften", sagt er im Gespräch mit der RNZ. In den meisten Kommunen läge der Rückgang zwischen 35 und 55 Prozent.

Der Trumpf der Kurstadt sind ihre zahlreichen Kliniken, die selbst dann noch gut belegt waren, als Corona in Deutschland zum Thema wurde und von der bisher gewohnten Normalität in fast allen Lebensbereichen keine Rede mehr sein konnte. Dass die Monate März, April und Mai eine kräftige Delle in die Bilanz geschlagen haben, ist auch in der Kur-stadt unbestreitbar. Und doch zeigt die Bad Rappenauer Übernachtungsstatistik Faktoren, die die Zahlen in Einzelbereichen sowohl ein wenig aufpoliert als auch deutlich verschlechtert haben. Und bei beidem spielt das "Sonnenhotel Salinengarten" eine wesentliche Rolle.

Das im Februar 2019 eröffnete Vier-Sterne-Haus mit seinen mehr als 130 Betten hatte schon im Vorjahr und auch zu Jahresbeginn 2020 die Zahl der Übernachtungen erheblich gepuscht: Von einem Plus von 20 Prozent war die Rede. "Die ersten drei Monate waren super gewesen", blickt Wohlschlegel zurück.

Da war das Virus allerdings auch noch in weiter Ferne. Als die Zahl der Infizierten dann auch in Deutschland stieg und das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, ging das auch am größten Hotel der Stadt nicht spurlos vorbei, und im Mai wurde bekannt, dass der Betreiber, die Sonnenhotel-Gruppe aus Goslar, das Haus nach nur etwas mehr als einem Jahr wieder schließt. Damit kommt nach dem dicken Plus durch das Hotel nun das statistische Minus, denn inzwischen ist zwar ein neuer Betreiber gefunden, das Hotel wird aber voraussichtlich erst im Herbst seine Neueröffnung feiern. Dass der größte Beherbergungsbetrieb in der Kurstadt damit vorerst nichts mehr zur Bilanz beitragen wird, relativiere die Zahlen weiter, sagt Wohlschlegel.

Vor allem, da inzwischen wieder mehr Gäste kommen, die eine Herberge suchen: Die Geschäftsreisen und auch der Wohnmobiltourismus ziehen wieder an, beobachtet der BTB-Geschäftsführer: Bereits im Juni habe das Minus im Vergleich zum Vorjahresmonat bei "nur noch 5500" gelegen, also bei etwa 27.000 Übernachtungen – und damit in einer Größenordnung, die in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar in Bad Rappenau normal sind, und durch das jüngst vergrößerte Best-Western-Hotel in Bonfeld ist auch die Gesamtzahl der Betten wieder etwas gestiegen.

Dass sich hinter den Negativzahlen und der Hotelschließung menschliche Schicksale und in Schieflage geratene Unternehmen mit etlichen Angestellten verbergen, vergisst Wohlschlegel bei aller Erleichterung über den moderaten Rückgang nicht. Er betont aber gleichwohl den vergleichsweise guten Gesamtzustand der Rappenauer Übernachtungsbetriebe: "Wir können froh sein, dass es uns insgesamt nicht so hart getroffen hat."