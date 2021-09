Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Seit etwas mehr als einem Jahr hat das weltweit erste Museum für Bademoden, das "BikiniArtMuseum", in Bonfeld geöffnet. Und nur wenige Monate nach der Einweihung mussten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem Museumsdirektor begeben. Denn Reinhold Weinmann, der den Besuchern mit seiner Expertise und seinen extravaganten Anzügen in Erinnerung geblieben ist, hat das BAM auf eigenen Wunsch hin verlassen und ist zurück in die Forschung. Aber die Suche nach einem Nachfolger war eigentlich keine, denn die Stelle wurde kurzerhand neu intern besetzt.

"Es ist keine Eins-zu-Eins-Nachfolge", erklärt Marco Preisser. "Die Aufgaben wurden auf mehreren Schultern verteilt." Während Maximilian Lang nach wie vor Museumsleiter ist, kümmert sich Kuratorin Lisa Otten um den geschichtlichen Teil des Museums. Und Preisser ist nun seit einigen Monaten für den betriebswirtschaftlichen Teil zuständig. "Das ist eigentlich ganz schön. So kann jeder seine Kompetenzen einbringen." Zudem könne er ohne Studium bereits Erfahrung in der Geschäftsführung sammeln. Denn Preisser ist erst 22 Jahre alt und hat nun viel Verantwortung übernommen. "Ich hatte bisher immer Glück, dass zur richtigen Zeit die richtige Stelle frei wurde."

Angefangen hat alles 2017 mit einem Praktikum bei der 24-Gruppe in Regensburg, erzählt Preisser. "Sie haben damals explizit nach einem Praktikanten für das BAM-Projekt gesucht." Rund fünf Monate lang erhielt er so die ersten Einblicke. "Mir hat das Thema viel Spaß gemacht, daher wollte ich dann dabei bleiben." Zunächst war er mit dem Bikini-Archiv betraut und hat die Exponate erfasst.

Im Zuge der Realisierung des Museums hat Preisser von der Eigentümerfamilie Ruscheinsky die Chance bekommen, die Leitung für den Innenausbau der Weltneuheit zu leiten. "So kam ich immer mehr da rein und habe das Projekt organisch wachsen sehen." Daher sei er auch besonders stolz, nun mit seinen jungen Jahren die Position übernommen zu haben. "Ich habe jeden Stein schon einmal umgedreht. Ich kann inzwischen auch zu allem was erzählen und würde mich auch als Experten sehen." Inzwischen ist er auch für den Wareneinkauf, das Marketing und das Ticketing zuständig.

Ob er irgendwann doch noch BWL oder in eine ähnliche Richtung studieren will, weiß Preisser momentan noch nicht. Mittelfristig will er auf jeden Fall beim BAM bleiben und das Museum weiter mit entwickeln.

Nach zwei Corona-Zwangspausen laufe die Einrichtung inzwischen wieder solide. Vor allem in den Ferien hätten viele Neugierige die Chance genutzt und das BAM besichtigt. Rund 100 Besucher kommen täglich in die Bademoden-Ausstellung. Auch am städtischen Ferienprogramm hat sich das Museum in diesem Jahr beteiligt. "Das kam wahnsinnig gut an", freut sich Preisser. "Viele wollen nächstes Jahr wiederkommen." Demnach sei Otten klar, dass sie ein solches Programm auch 2022 wieder organisieren möchte. Ohnehin plane die Kuratorin künftig mehr mit Schulen in Kontakt zu treten.

Nachdem jüngst mit einer Kultur-Veranstaltung der Einzug der "Hasselhoff"-Badehose ins Museum ausgiebig gefeiert wurde (wir haben berichtet), planen Preisser, Lang, Otten und Co. auch im Herbst weitere Höhepunkte, um zahlreiche Besucher ins BAM zu locken. So soll es voraussichtlich ab Mitte/Ende Oktober eine neue Wechselausstellung geben. Welche es genau sein wird, wollte Preisser noch nicht verraten.

Gesprächiger gab sich der Museumsdirektor hingegen bei einem anderen Thema. Nach monatelangem Warten steht der Einzug des historischen Elizabeth Taylor-Badekostüms, dass die Verantwortlichen im zurückliegenden November im Rahmen einer Online-Auktion eines US-amerikanischen Auktionshauses ersteigert haben, kurz bevor. "Wir warten nur noch auf einen entsprechenden Rahmen", sagt Preisser. Man dürfe aber gespannt sein.

Der 22-Jährige hofft, dass das BAM nicht noch einmal Corona-bedingt geschlossen werden muss. "Nirgendwo ist das so einfach zu überwachen wie hier. Wir haben eine moderne Lüftung, und die Museumsgäste haben genügend Platz." Zudem gelte auch im BAM die "3G"-Regel. Zeitfenster sind momentan nicht notwendig, und Tickets können auch an der Tageskasse gekauft werden.

Info: Das "BikiniArtMuseum" hat von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.