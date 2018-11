Für 1,6 Millionen Euro will die Stadt die desolate Martin-Luther-Straße (Foto: Armin Guzy) und die Herbststraße voraussichtlich ab Mai aufwendig sanieren.

Bad Rappenau. (guz) Nach der aufwendigen Sanierung der Kirchhausener Straße in Bonfeld sollen nun auch ihre beiden Seitenarme - die Martin-Luther- und die Herbststraße - im gleichen Ausbaustandard samt Unterbau erneuert werden. Der Gemeinderat hat dafür nun einstimmig fast 920.000 Euro aus der Stadtkasse bereitgestellt, erwartet aus dem Landessanierungsprogramm allerdings auch rund 350.000 Euro Zuschüsse - die Stadt hat bereits eine Aufstockung der Mittel beantragt. Problematisch sind die im Boden gefundenen Altlasten: Allein deren Beseitigung kostet voraussichtlich 260.000 Euro.

Weil unter beiden Straßen auch die Kanalisation erneuert oder angepasst werden muss, fallen zusätzlich 715.000 Euro Baukosten an, die der Eigenbetrieb Stadtentwässerung übernimmt. Hier wird mit Zuschüssen in Höhe von 215.000 Euro gerechnet.

Ingenieur Harald Fischer vom Bad Wimpfener Büro Fischer + Partner, das bereits die Sanierung der Kirchhausener Straße verantwortet hatte, stellte die Planung nun im Gemeinderat vor. Das Vorhaben soll außerdem am morgigen Mittwoch bei einer Bürgerversammlung um 19 Uhr in der örtlichen Halle erläutert werden. Zudem will die Verwaltung im Dezember noch Einzelgespräche mit den Anliegern führen.

Denn klar ist: Auch wenn sich die Planer bemühen, die Gesamtmaßnahme in verschiedene Abschnitte zu unterteilen, um die Belastungen für die Anlieger möglichst gering zu halten - ohne Sperrung kann die Baustelle nicht funktionieren. Einschränkungen werden voraussichtlich ab Mai unumgänglich sein, dann sollen die Arbeiten an den Kanälen beginnen.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass es unterschiedliche Auffassungen zu geplanten sechs Bäumen und deren Standorten gibt - vor allem wegen des Laubes. Stadtrat Bernd Hofmann brachte jedenfalls bereits entsprechende Einwände aus den Reihen der Bonfelder vor. Oberbürgermeister Sebastian Frei stellte dazu klar, dass über Details noch nicht entschieden sei. Ralf Kochendörfer (CDU) wünschte sich eine bessere Koordinierung der Baustelle als bei der Kirchhausener Straße und weniger Sub-Unternehmer.

Die 1,6 Millionen Euro teure Gesamtmaßnahme soll bis Frühjahr 2020 abgeschlossen werden. Dann sollen nicht nur Kanäle, Hausanschlüsse und die Fahrbahn erneuert sein, sondern auch die teils nur 60 Zentimeter breiten Gehwege in der Martin-Luther-Straße der Vergangenheit angehören. Angestrebt wird durchgehend mindesten 1,20 Meter Breite. Dazu muss die Stadt allerdings mit einigen Grundstückseigentümern noch über Flächenverkäufe verhandeln.

Außerdem prüft die Stadt aktuell, ob im Zuge der Ortskernsanierung Bonfeld auch das Feuerwehrgerätehaus, das Erdgeschoss des Anwesens Rappenauer Straße 2 und die Verwaltungsstelle dank Fördermitteln vergleichsweise kostengünstig aus- oder umgebaut und später auch anders genutzt werden können. Sobald das Ergebnis der Prüfung vorliegt, soll die Angelegenheit im Gemeinderat beraten werden. Aufgrund einer vorab erstellten Kostenschätzung hält die Verwaltung hier rund 270.000 Euro Fördermittel für realistisch. Was der Um- oder Ausbau der genannten Gebäude kosten soll, könne hingegen noch nicht im Detail benannt werden, teilte die Verwaltung mit.