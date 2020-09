Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Grombach. Einen Bestseller landen und mit Schriftsteller-Größen wie Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling oder Dan Brown in einem Atemzug genannt werden, ist der große Traum von Alicia Harrer. Die 16-Jährige aus Grombach schreibt für ihr Leben gern Geschichten und hat im März mit "Der Laden der besonderen Dinge" erstmals ein Buch veröffentlicht.

"Eigentlich habe ich schon immer geschrieben", antwortet die selbstbewusste Jugendliche auf die Frage, wann sie von der Leidenschaft zur Belletristik gepackt wurde. In ihrer Familie werde zwar oft zu einem guten Buch gegriffen, doch eines selbst geschrieben hatte bisher niemand.

In jeder freien Minute sitzt Alicia vor dem Laptop und lässt ihrer Kreativität freien Lauf, entwickelt Figuren und überlegt sich eine Handlung. "Es ist bewundernswert, was sie sich alles einfallen lässt und es auch durchzieht", sagt Mutter Daniela.

Vor allem während des Corona-Lockdowns hatte die 16-Jährige viel Zeit, sich ihren Büchern zu widmen. "Ich bin sehr gut vorangekommen." Ihr drittes Werk – ein Krimi – hat die Grombacherin bereits fertig. Ob sie es jemals veröffentlicht, ist sie sich aber nicht sicher. Nun widmet sie sich erst einmal ihrem nächsten Buch: einer Geschichte mit jugendlichen Hauptpersonen in einer realen Welt. Ihre Werke sind in verschiedenen Genres einzuordnen. Nur Liebesromane will sie nicht schreiben, denn "die sind langweilig. Da würde ich mich selbst mit überraschen."

Bereits mit zehn Jahren, als sie von ihrem Vater Dieter zum Geburtstag ein Buch mit leeren Seiten geschenkt bekommen hat, setzte sich Alicia an den Schreibtisch und brachte ihr erstes Werk noch handschriftlich zu Papier. "Ich habe einfach drauf los geschrieben und immer neue Ideen bekommen", sagt sie. Doch ihr Erstlingswerk ist der 16-Jährigen heute "ziemlich peinlich", sagt sie. "Es geht um Feen und Einhörner."

Besonders stolz ist sie hingegen auf ihr zweites Buch "Der Laden der besonderen Dinge", das die Elftklässlerin am Hohenstaufen-Gymnasium in Bad Wimpfen nun mit der Öffentlichkeit teilen wollte. Das Buch handelt von dem kriegsgeflüchteten Waisenjungen Milo, der in Irland auf der Straße lebt. Per Zufall trifft er einen älteren Mann, der ihm von "Ballytown" erzählt – einem versteckten Dorf, in das man nur auf Einladung gelangt. Dort stößt Milo auf den "Laden der besonderen Dinge" von Madame Curieuse, in dem es neben Glück, Liebe und Mut auch Pech im Sommerschlussverkauf zu kaufen gibt. Auf 294 Seiten versucht der Waisenjunge zusammen mit seiner Freundin Jenny den Preis für das Glück herauszufinden und nach zahlreichen Rückschlägen – darunter ein Mord – endlich Glück zu erfahren.

Die Idee für ihr Buch kam Alicia zu Beginn der 7. Klasse. Im Religionsunterricht, der nicht besonders spannend gewesen sei, sei es um Glück und Liebe gegangen und darum, dass man so etwas nicht kaufen könne. Daraufhin habe sie sich Gedanken gemacht, was wäre, wenn man solche Dinge aber doch kaufen könnte. "Und so ist die Geschichte entstanden." Geschrieben hat sie das Buch dann allerdings erst nach einem Familienurlaub in Irland in der 8. Klasse.

Mit ihrem Manuskript hat sich Alicia Harrer auch bei zahlreichen Verlagen gemeldet, doch von den wenigsten eine Antwort erhalten. "Die großen Verlage haben sich gar nicht gemeldet", erzählt sie. Da sie das Buch aber unbedingt veröffentlichen wollte, hat sie mit Unterstützung ihrer Familie alles Notwendige dafür selbst auf den Weg gebracht. Erhältlich ist es beim Online-Versandhandel "Amazon" als "eBook" (2,99 Euro) oder als Taschenbuch (9,99 Euro).

Neben der Schule und ihrer Leidenschaft zur Belletristik hat die 16-Jährige auch noch ein Vielzahl weiterer Hobbys. So spielt sie beispielsweise Volleyball und Saxofon und nahm bis zur Corona-Krise Reitstunden. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt? "Keine Ahnung", sagt sie und lacht. Für sie sei das Schreiben eine Flucht aus dem Alltag, bei der sie abschalten und ihre kreative Seite zeigen könne.

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sie mit ihren Büchern Geld verdienen und als Schriftstellerin arbeiten kann. Einen Plan B gibt es bisher noch nicht, aber das habe noch Zeit, sagt die Elftklässlerin. "Es gibt vieles, was mich interessiert. Vielleicht gehe ich zur Polizei oder studiere. Und auf eine auf Weltreise möchte ich auch noch gehen." Doch eines ist gewiss: Mit dem Schreiben will die 16-Jährigen auf jeden Fall nicht aufhören.