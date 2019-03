Sinsheim-Hoffenheim. (tk) "Heute Vormittag bin ich Müll einsammeln gewesen", schreibt RNZ-Leser Marvin Dold am Mittwoch in seiner E-Mail an die Redaktion: Er hat sich auf den Weg gemacht, entlang der Bundesstraße B45 zwischen Hoffenheim und Sinsheim, ausgestattet mit einer Greifzange, Handschuhen und einem Müllsack mit 240 Litern Inhalt: "Ich dachte der reicht", schreibt Dold.

Nach seinem couragierten Einsatz hat er es dann "nicht glauben können", was er alles gefunden hatte: "Ich bin gerade einmal 500 Meter gelaufen", schildert er, und der Müllsack war voll", und so schwer, dass er sein Auto haben holen müssen, um die Ladung überhaupt transportieren zu können.

Das Resultat seiner Sammelaktion nennt er "erschreckend". Er könne es kaum fassen, "wie vermüllt unsere Straßen sind". Seine Funde nennt er "wirklich schockierend"; und er zählt auf: "Flaschen, Babywindeln, Fast Food-Verpackungen, Autoreifen, Spiegelglas, Zeitschriften, eine leere Geldbörse, Flip-Flop-Schuhe, Plastiktüten aller Arten, Handy, Frostschutzmittel, Werkzeuge. Die Liste ist endlos."