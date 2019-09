Sinsheim. (abc) In der Nähe der Kreuzung Hauptstraße/Kurpfalzstraße ist eine neue Fußgängerampel in Betrieb genommen worden. Der Überweg entschärft eine Gefahrenstelle: Viele Fußgänger aus Sinsheim-Ost überqueren hier die Bundesstraße 39 auf ihrem Weg ins Wiesental oder in Richtung Innenstadt und Rohrbach.

"Hier laufen unglaublich viele Menschen ins Wiesental", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht bei der Einweihung. Im Kernstadtausschuss des Gemeinderats sei deshalb die Idee entstanden, eine Fußgängerampel zu installieren. Umgesetzt wurde das rund 30.000 Euro teure Projekt in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis binnen zweier Wochen während der Sommerferien. Zu dieser Zeit war der Abschnitt der Hauptstraße ohnehin wegen deren Sanierung in Richtung Innenstadt gesperrt.

"Da hat sich das Ganze förmlich angeboten, zumal so keine weiteren Verkehrsbehinderungen entstanden sind", sagte Albrecht. Vertreter von Ordnungsamt, Polizei, Landratsamt und der an dem Projekt beteiligten Firmen nahmen die Ampelanlage gemeinsam in Betrieb. "Hier wurde alles blindengerecht ausgebaut", erläuterte Jennifer Uhlig vom Straßenbauamt des Kreises und verwies auf geriffelte Betonplatten auf den Bürgersteigen. Außerdem zeigt ein deutlich hörbares Klicken Blinden an, dass die Ampel grünes Licht zeigt und die Straße gefahrlos überquert werden kann. Bei der Berechnung der Länge der Grünphase sei man von einer Laufgeschwindigkeit von 1,4 Metern pro Sekunde ausgegangen, erläuterte Uhlig, bevor der Tross den Fußgängerüberweg zum ersten Mal beschritt. Er ist nur wenige Schritte von einer bestehenden Treppe entfernt, die ins Wiesental führt.

"Wegen umstehender Bäume war es nicht möglich, die Ampelanlage direkt an der Treppe zu installieren. Aber gerade für Blinde ist der jetzige Standort besser geeignet, da sie so besser an Treppe und Ampelmast vorbeikommen", wusste Uhlig. Nun hoffe man, dass künftig viele Bürger den Überweg nutzen, um im Wiesental Energie zu tanken.