Am Ortseingang von Kirchardt an der B39 kam es zu einem Brand an einem Pkw. Foto: Buchner

B39 in Kirchardt. (jubu) Weil er auf seiner Fahrt auf der Bundesstraße B39 merkte, dass irgendetwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmte, lenkte ein Autofahrer am Montagmorgen seinen älteren Mercedes G-Klasse in eine Seitenstraße von Kirchardt und hielt an. Dort abgestellt entwickelte sich ein Feuer an seinem Fahrzeug zum Vollbrand des Motorraumes.

Der Fahrer konnte unverletzt den Wagen verlassen. Seine G-Klasse war nach dem Brand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Kirchardt war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und reinigte nach Abschluss der Löscharbeiten den teilweise mit Öl bedeckten Kreisverkehr an der B39. Die Zufahrt blieb deshalb kurze Zeit gesperrt.

Update: Montag, 1. März 2021, 11.14 Uhr