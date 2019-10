Sinsheim-Steinsfurt. (jubu/mare) Ein Auto ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße B39 eine Böschung hinuntergefallen.

Der Fahrer des VW fuhr gegen 16.45 Uhr auf der B39 in Richtung Kirchardt und kam in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr eine Böschung hinunter, drehte sich und kam seitlich an einem Baum zum Liegen.

Da man in der Rettungsleitstelle das Schlimmste angenommen hatte, waren neben der Polizei, einem Notarzt und einem Rettungswagen auch die Freiwilligen Feuerwehren Reihen, Steinsfurt und Sinsheim alarmiert. Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Der Mann hinterm Steuer war nicht eingeklemmt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vor Ort notärztlich behandelt und zur weiteren Untersuchung in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Während der Rettungsarbeiten war die Bundesstraße rund 30 Minuten halbseitig gesperrt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

