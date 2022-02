Sinsheim. (jubu) Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B39 bei Steinsfurt kam es am Fretiagmittag zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei war am Morgen der Fahrer eines 40-Tonners bei seiner Fahrt auf der B39 nach Kirchardt von der Straße abgekommen. Der Laster, der mit zwei schweren Eisenrollen beladen war, blieb schließlich mit den Rädern im aufgeweichten Boden in einem angrenzenden Acker stehen.

Bergungsversuche mittels Seil schlugen zunächst fehl. Eine Karlsruher Bergungsfirma rückte mit einem großen Abschleppkran an. Die B39 musste während der Bergung am Nachmittag für längere Zeit voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 14.27 Uhr