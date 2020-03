A6 bei Grombach. (jubu) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist in der Nacht zum Samstag ein Alfa Romeo auf der Autobahn A6 in Brand geraten. Der Fahrer aus Bad Wimpfen war gegen 1.10 Uhr zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim unterwegs. Bei Grombach bemerkte er plötzlich, wie Rauch aus seiner Lüftungsanlage kam. Der junge Fahrer stoppte den 147er-Twin-Spark auf dem Standstreifen und verständigte den Notruf.

Als die Feuerwehrleute aus Bad Rappenau eintrafen, stand der Wagen komplett in Flammen. Insgesamt waren 22 Wehrleute mit fünf Fahrzeugen vor Ort und hatten den Vollbrand im Motorraum rasch gelöscht.

Der Alfa Romeo war ein Totalschaden und musste von einem Bergungsunternehmen abtransportiert werden.