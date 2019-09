Sinsheim-Hilsbach. (zg) Am Wochenende ist es wieder soweit: Hilsbach feiert seine traditionelle Kerwe und das 32. Straßenfest der Vereine. Gefeiert wird inmitten des historischen Ortskerns, der dem Fest ein besonderes Flair verleiht. Nahezu alle Hilsbacher Vereine und Gruppen beteiligen sich wieder am Straßenfest und wollen am 7. und 8. September dazu beitragen, dass es zu einem besonders schönen Erlebnis wird.

Die Festeröffnung mit Fassanstich durch Ortsvorsteher Martin Gund und Böllerschüssen durch Tillys wilder Haufen findet am Kerwesamstag um 18 Uhr vor der Festhalle statt. Die musikalische Umrahmung übernehmen der Musikverein und der Männergesangverein.

Besucher erwartet eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Auch die musikalische Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm lassen an beiden Tagen keine Wünsche offen. Neben der Livemusik im Festzelt der Feuerwehr ist am Samstag beim Musikverein ebenfalls Livemusik unter freiem Himmel mit der Band "Fate" angesagt. In der Disco des DRK werden für Jugendliche und alle Junggebliebenen Rock, Pop und aktuelle Charts gespielt. Am Sonntag sorgen beim Musikverein die Stadtkapelle Eppingen sowie die Musikvereine aus Ittlingen, Grombach und Eichelberg für Unterhaltung.

Der Heimatverein präsentiert an beiden Tagen in seinen Räumlichkeiten im alten Schulhaus eine Ausstellung zum Thema "70er-Jahre" - die Zeit der schrillen Farben, skurrilen Muster, des Schlagers, der Prilblume, "Saturday Night Fever", Biene Maja und Co. Auch eine neue Ausgabe der "Hilsbach" Zeitung von Mareike Markheiser wird wieder erscheinen. Am Kerwesonntag findet in der Festhalle um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Die evangelische und katholische Kirchengemeinde laden ein.

Das 18. "Hilsbacher Bobbycarrennen" um den Supercup der Volksbank Kraichgau durch die historische Altstadt wird ein weiteres Glanzlicht im Unterhaltungsprogramm am Kerwesonntag sein. Start ist in der Oberen Torgasse. Dort werden ab 13 Uhr Anmeldungen entgegengenommen. Die Rennstrecke verläuft über die Obere Torgasse und die Mettengasse. Start ist ab 14 Uhr.

Gestartet wird in drei Gruppen: "The Kids" von vier bis acht Jahren, "Teenager" von neun bis 14 Jahren und "The Oldies" ab 15 Jahren. Die Startgebühr beträgt für Kids ein Euro, alle weiteren Starter zahlen zwei Euro. Der Erlös aus den Startgebühren wird einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt. Die Siegerehrung findet um 15.30 Uhr am Startplatz in der Oberen Torgasse statt.

Ein bunter Kerwemarkt mit Fahrgeschäften und Fahrpreisen wie vor 20 Jahren, Verkaufsständen, einem Bücherflohmarkt und Kinderschminken runden das Angebot für die großen und kleinen Festbesucher ab.

Es ist erforderlich, die Lampertsgasse, die Marktstraße, Am Zehnt, die Obere Torgasse und die Mettengasse in Teilbereichen für den öffentlichen Straßenverkehr zu sperren. Der Bereich des ehemaligen Schulhofes in der Lampertsgasse 14 (rückwärtiger Bereich der Verwaltungsstelle) und die Parkplätze vor der Festhalle und beim Friedhof sind in der Zeit vom 5. bis 10. September für den Verkehr gesperrt.

Auch private Grundstücke und Wohnungen können in den vorgenannten Straßenabschnitten aufgrund der Festzelte und des Kerwemarktes teilweise nicht mehr angefahren werden. Die Anwohner werden deshalb gebeten, ihre Fahrzeuge während der Festtage außerhalb des Festgeländes abzustellen. Ebenso sind die Parkmöglichkeiten im alten Ortskern während dieser Zeit eingeschränkt.