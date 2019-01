Von Tim Kegel, Sebastian Lerche und Ralf März

Sinsheim/Angelbachtal. Nächste harte Prüfung für Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Bundesstraße B39: Zwei Tage lang war die Autobahn A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg wegen Brückenarbeiten bei Dielheim voll gesperrt. Obwohl die Maßnahme ausführlich angekündigt worden war, setzte mit der Sperrung am Samstag um 5 Uhr phasenweise Chaos ein. Vielerorts war erneut von Verkehrskollaps die Rede.

In Eichtersheim und Dühren gab es kaum ein Durchkommen. Foto: Kegel

Samstag, 13.45 Uhr, Sinsheim-Mitte: Neuland- und Jahnstraße waren in westlicher Richtung komplett dicht. Ebenso die Dührener Straße stadtauswärts auf die Bundesstraße B292. Bis hinter Angelbachtal ging es immer wieder stop-and-go. Der Hornbachkreisel erwies sich als Bremse. Rund herum tobte ein Kampf ums schnellere Durchkommen auf den Seiten- und Parallelstraßen, der wiederum Rückstau produzierte. Ähnliche neuralgische Punkte gab es mehrere. Der Höhepunkt der Stauungen wurde am Samstagnachmittag und -abend erreicht. Am Sonntag war die Lage im Großraum Sinsheim deutlich weniger angespannt.

"Unzumutbar" nannte in Eichtersheim eine Anwohnerin die Blechlawine. Eine Familie aus der Heidelberger Straße schilderte ihre Eindrücke seit Samstagmorgen: "Lastwagen und Autos standen in beiden Richtungen vor dem Haus". Selbst Notarzt und Rettungswagen hätten mit eingeschaltetem Martinshorn Mühe gehabt, durchzukommen. Das Überqueren der Straße und die Ausfahrt vom Grundstück wurden zum Geduldsspiel. Eine Anwohnerin, die sich in einer Bürgerinitiative für eine Ortsumgehung einsetzt, fügt hinzu: "Wer misst bei uns den Feinstaub?"

Die Polizei sprach am Sonntagnachmittag von einem "insgesamt problemlosen Einsatz"; und Rückstaus zwischen fünf und neun Kilometern Länge, je nach Uhrzeit und Ort. Zu signifikanten Zwischenfällen sei es nicht gekommen. Eine genauere Auswertung werde am heutigen Montag vorgenommen.

Umleitungs-Alternativen waren am Wochenende ein häufiges Gesprächsthema: Alexander Speer, Ortsvorsteher in Dühren, schlägt vor, den Verkehr schon vom Walldorfer Kreuz über die A81 Richtung Stuttgart zu leiten. Das Problem bei Vollsperrung sei "die Ampelanlage an der Autobahnauffahrt Richtung Heilbronn", wo sich Verkehrsströme zwangsweise kreuzten. Beschwerden über Dieselabgase höre er ständig im Ort.

In der Dührener Tankstelle machte man das Beste aus der Situation. Foto: Kegel

Das Beste aus der Situation machten manche Geschäfte entlang der Strecke: Die Dührener Tankstelle von Adem und Ufuk Bozaci war bis 2 Uhr nachts geöffnet, dann ließ der Verkehr nach. Den Ausnahmezustand nutze Ausbilder Ufuk Bozaci "als Experiment und Stresstest für unsere Azubis". Mit selbst gekochter Linsen- und Hühnersuppe für die Staugeplagten wollte man "Dühren von seiner besten Seite zeigen". Für Anwohner und sein Team fasst Bozaci zusammen: "Aber das ist alles extrem anstrengend."

Die Brückenarbeiten beschrieb Michael Endres, Sprecher des Autobahnbetreibers ViA6West, als "Kraftakt rund um die Uhr". Vorarbeiten hatten am Donnerstag begonnen. Stolz hob Endres das hohe Tempo hervor: "Am Samstag hatten wir die Stahlträger lange vor 18 Uhr an ihrem Platz": Den ehrgeizigen Zeitplan habe man überholen können. "Sieht gut aus", meldete Endres gestern. Unter Umständen sei man sogar ein bisschen früher als erwartet fertig. Die Freigabe der A6 am Montag, 5 Uhr, war ein Muss.