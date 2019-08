Die lärmbelastete Durchfahrtsstraße in Kraichtal-Unteröwisheim, auf eine Bürgerinitiative nun den Verkehr ausbremst. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal/Eppingen-Rohrbach. "Seit 40 Jahren wird über dieses Thema diskutiert. Passiert ist nichts", sagt ein frustrierter und verärgerter Anwohner aus der Stadt Kraichtal. Er war am vergangenen Freitag, zusammen mit einer rund 30-köpfigen Gruppe Gleichgesinnter, einem erneuten Aufruf der "Bürgerinitiative Verkehrsentlastung Kraichtal" gefolgt, um mit gezielten Aktionen und Störungen des Straßenverkehrs auf die Verkehrsproblematik in der Stadt, insbesondere auch im stark belasteten Stadtteil Unteröwisheim, hinzuweisen.

BI-Sprecher Torsten Neck, der wie seine Eltern Norbert und Petra direkt in der Ortsmitte wohnt und täglich mehr als 15.000 Fahrzeuge an seinem Anwesen unweit der Kreuzkirche vorbeifahren sieht und hört, hat die Forderungen der Interessengemeinschaft auf große Plakate geschrieben: Sperrung aller Durchfahrtsstraßen Kraichtals für den Lkw-Verkehr sowie eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung auf allen Ortsdurchfahrten, steht da in großen Lettern. "Wir haben die Nase voll vom Lärm und Gestank. Es wird jedes Jahr schlimmer", betont Petra Neck.

Auch Birgit Metzger wird schon morgens um 4 Uhr von den ersten Lkw aus dem Schlaf gerissen und pflichtet Neck bei: "Bekanntlich ist eine Lärmbelastung ab 65 Dezibel gesundheitsgefährdend. Hier wurden schon 86 Dezibel gemessen, was ein erhöhtes Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen darstellt."

In drei Wochen, wenn die Rohrbacher Ortsdurchfahrt für Sanierungsmaßnahmen gesperrt wird, könnte es noch schlimmer kommen. Rohrbachs Ortsvorsteher Georg Heitlinger: "Die Umleitungsstrecke wird vom Regierungspräsidium festgelegt. Mehrere Varianten sind möglich". Wie viel Verkehr dann zusätzlich durchs benachbarte Kraichtal fließt, weiß noch niemand. Durch Sondertransporte mit Großkomponenten der Maschinenbaufirma Leipert aus Kraichtal-Landshausen sei man auch in Rohrbach Kummer gewohnt, sagt Heitlinger.

Zwar werden die teils sechs Meter breiten Windkrafträder in der Nacht transportiert, doch die Halteverbote, speziell in der Bruchsaler Straße, sorgen für Unmut und Ärger bei der Bevölkerung. Auch in Rohrbach habe man sich in der Vergangenheit immer wieder gewehrt und eine Umfahrung gefordert. Massive Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs, speziell auch für Fußgänger und Radfahrer, seien hier wie dort an der Tagesordnung.

In Kraichtal machten sich die Aktivisten jetzt auf, um das ohnehin starke Verkehrsaufkommen zu Beginn des Wochenendes und zum Start in die Ferien zu stören - und die Blechlawine weiter ins Stocken zu bringen. Traktoren sorgten für noch geringeren Verkehrsfluss. Radfahrer und Fußgänger kontra hupende Autofahrer. Die Ampel am Zebrastreifen vor der Unteröwisheimer Kirche wird im Minutentakt auf Rot gestellt, was natürlich den Unmut der Autofahrer hervorruft.

"Nur so geht es", schimpft Andreas Wansky, der für die nächste Zeit noch schärfere Aktionen angekündigt hat. Tatsache ist, dass sich innerhalb einer guten Stunde Fahrzeuge mit Kennzeichen aus ganz Deutschland stockend durch Kraichtal wälzen. Von München bis Lörrach und Stuttgart; von Hamburg, Hannover und Berlin ist alles vertreten. Natürlich auch aus den umliegenden Regionen Germersheim, Heilbronn, Sinsheim, Pforzheim oder Heidelberg. Große Lkw mit Anhänger sieht man aus Ungarn, Rumänien, Österreich oder Polen.

Anträge für stationäre Blitzer oder ein Nachtfahrverbot für Lastwagen seien verpufft, ebenso Schreiben an Verkehrsminister Winfried Hermann. "Der Lkw-Anteil liegt bei rund 25 Prozent", sagt Anwohnerin Lisa Hauck und berichtet, dass morgens, wenn erste Laster trotz der Tempobegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde durch die "Friedrichstraßen-Autobahn" fegen, "die Gläser im Schrank klirren".

Die Emotionen kochen hoch, zumal auch Kraichtals Bürgermeister Ulrich Hintermayer (CDU) zu den Protestierern gestoßen ist, um sich ein Bild zu machen und den Austausch mit der Bürgerschaft zu suchen. Sofort wird der Rathauschef von Einheimischen umlagert und mit Fragen konfrontiert, Argumente und Gegenargumente werden diskutiert. Im Gemeinderat sei das Thema in der Vergangenheit immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden, lässt der Verwaltungschef wissen. Eine Ost- oder Südumgehung Kraichtals stehe seit Jahren auf der Agenda, doch "ein Verdrängungsverkehr wäre sicher nicht die Lösung des Problems".

Nach einer Kreisbereisung vor vier Jahren soll nach den Sommerferien ein weiterer Anlauf gemacht werden, um die Problematik erneut anzugehen. Gerhard Scheck, SPD-Stadtrat und Befürworter einer Umgehungsstraße führt aus, dass eine Machbarkeitsstudie im Jahre 2010 gezeigt habe, dass eine Umgehung nur über die Südschiene möglich sei.

Auch in den Sozialen Netzwerken wird das Thema kontrovers geführt. Mehrheitlich äußert man großes Verständnis für die lärmgeplagten "Aufständischen". Bei denen, die bei 40 Grad im Stau stehen, hält sich der Spaßfaktor hingegen in Grenzen. Letztlich zeigten sich die Protestierer um Torsten Neck mit Aktion und Beteiligung sehr zufrieden und wollen schon bald eine neue starten. "Wir lassen nicht locker", geben sich die Anwohner kämpferisch.