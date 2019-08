Siegelsbach/Heilbronn. (jou) Wer trägt Schuld an dem Unfall, bei dem im Januar 2017 ein rumänischer Arbeiter in eine Ballenpresse fiel, die dann seinen Kopf abtrennte? Vorab: Ganz genau hat sich dies nicht erörtern lassen. Fakt ist aber auch, dass zwei Faktoren eine gewisse Rolle spielten: die schlechten Sicherheitsvorkehrungen an der Maschine und das leichtsinnige Verhalten des Opfers. Am Freitag stand daher ein Verantwortlicher der mittlerweile verkauften Firma wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht in Heilbronn. Während des ganzen Prozesses wirkte der Angeklagte anteilslos. Schaute die Zeugen wenig an, wendete sich nur selten an seine Rechtsanwältin.

Es war der zweite und entscheidende Verhandlungstag, bei dem Zeugen, Sachverständige und die zuständigen Beamten der Kriminalpolizei aussagten. Dabei waren sich alle einig, dass die Maschine einige Sicherheitsmängel hatte.

So sagte ein Zeuge aus, dass beispielsweise oft die Schutzvorrichtungen an der Maschine gefehlt hätten. Immer wieder habe er dies seinem direkten Vorgesetzten gemeldet und die rumänischen Arbeiter, die über ein Subunternehmen angestellt waren, aufgefordert, die Schutzvorrichtungen nicht abzunehmen. Die alte Maschine sei anfällig gewesen für Fehler. Immer mal wieder hätte es zum Beispiel kleinere Mängel wie ein Ölleck gegeben. Teilweise auch Materialstau, der aber nur zustande gekommen sei, wenn zu viel Material auf dem Band gelegen habe. In solchen Fällen hätten sich die Arbeiter selbst geholfen und versucht das Material zu lösen.

Wahrscheinlich war es eine Störung, die zu dem Unfall führte, wie der Sachverständige vor Gericht erläuterte. Bei der Untersuchung sei herausgekommen, dass wahrscheinlich Material in der Lichtschranke der Ballenpresse hing und die Maschine damit zum Stoppen brachte. Das Opfer kletterte daraufhin wohl zu einer Wartungsklappe, deren Sicherheitsgitter entfernt waren, öffnete diese und verschwand in der Luke. So, erzählt es einer der Kriminalpolizisten, habe es ein Arbeiter bei der Zeugenvernehmung geschildert. Das hätten die Arbeiter öfter gemacht.

Dann hätten sie mit Händen und Füßen versucht, das Material zu beseitigen und die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Dabei sei die Ballenpresse aber immer aus gewesen. An besagtem Tag vor zwei Jahren war die Maschine jedoch noch an. Das Opfer fiel wohl in die dunkle Presse, stand vielleicht sogar noch auf und löste damit die Lichtschranke aus, die den Pressvorgang einleitete und seinen Kopf abtrennte. Ob sich der Unfall ganz genau so zugetragen hat, können nur die rumänischen Arbeiter selbst aufklären, die mittlerweile aber alle wieder in ihrer Heimat sind. Zwar waren sie als Zeugen geladen, erschienen aber aus unterschiedlichen Gründen nicht vor Gericht. Teilweise war auch eine Zustellung der Ladung nicht möglich.

Da es Versäumnisse bei der Sicherheit gab, wie offene Klappen und entfernte Schutzgitter, trägt der Angeklagte eine Mitschuld am Unfall. Daher wurde er wegen fahrlässiger Tötung zu 90 Tagessätzen à 200 Euro verurteilt. Positiv habe sich ausgewirkt, dass der Angeklagte bisher keine Vorstrafen habe und das Opfer eine Mitschuld trage, sagte der Richter in der Urteilsbegründung.