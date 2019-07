Scharfe Kurven, hohe Böschungen, schmale oder nicht vorhandene Fußwege - so sehen weite Teile der Straße "Am Hasenpfad" aus. Foto: Tim Kegel

Sinsheim-Waldangelloch. (tk) "Wenn meine Kleine ihre Freundin besuchen geht, habe ich Angst", sagt Theo Theis. Der Vater einer Grundschülerin wohnt am Waldangellocher Hasenpfad, einer an und für sich ruhigen Straße im Wohngebiet. Zurzeit wird der Hasenpfad wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt allerdings als Abkürzung für die offizielle Umleitungsstrecke genutzt. Anwohner sind aufgebracht, wünschen sich Entlastung und mehr Sicherheit.

Das Viertel sei im Stress, obwohl seit Beginn der Arbeiten nur eine Anlieger-Durchfahrtsregelung im Hasenpfad gelte. Wer nicht wirklich hier durch müsse, handle rechtswidrig. Kontrolliert und verfolgt würden Verstöße kaum. Und wenn doch, dann zur falschen Zeit.

Eine Gruppe von Nachbarn aus dem Viertel - darunter Ulrich Scholl, Theo Theis und Klaus Kirsch - kämpft seit geraumer Zeit für Lösungen. Sie besuchen Ortschaftsratssitzungen, reden mit Planern und Stadtverwaltung, tragen Wissen zusammen. Seit vergangenem Herbst - so lange läuft die Baustelle jetzt - gehe das nun so, sagt Scholl.

Der Kontakt mit Verantwortlichen sei über lange Zeit schleppend verlaufen und eher einseitig gewesen. Mittlerweile gebe es Anzeichen einer Zusammenarbeit. Als direkt Betroffene, findet Kirsch, sei es unbefriedigend, "nur übers Nachrichtenblatt und bei einem Rundgang informiert zu werden". Auf Schreiben und Anrufe sei oft mit mehrwöchigen Verzögerungen geantwortet worden.

800 Fahrzeuge pro Tag

800 Fahrzeuge pro Tag und mehr wurden im Hasenpfad schon offiziell gezählt; im Schnitt seien davon "40 Fahrzeuge zu schnell gewesen". Die Straße am Hang windet sich bogenartig um das Dorf; es gibt viele Seitenstraßen, Gassen, Pfade und Feldwege, die in den Hasenpfad münden, etliche unübersichtliche Stellen, Rechts-vor-Links-Lösungen hinter Bergkuppen, 90-Grad-Kehren mit schmalen oder nicht vorhandenen Gehwegen an Abschnitten mit großem Gefälle.

Ortskenntnis ist bei Fahrern, die hier unterwegs sind, von Vorteil. Die 40 zu schnellen Fahrzeuge pro Tag - sie seien, sagt die Gruppe, vor diesem Hintergrund umso bedenklicher. Manche würden, "wie in Italien", sogar hupen, bevor sie die Kurven schnitten.

"Wir sind keine Wutbürger, die wegen allem stänkern, im Gegenteil", stellt Ulrich Scholl klar. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt hielten auch die Anwohner im Hasenpfad für unumgänglich. Doch da man täglich mit der Ausnahmesituation lebe, sei ein Erfahrungswissen entstanden, das von der Stadtverwaltung "über Wochen und Monate" ignoriert worden sei; öfter auch mit dem Verweis, man arbeite "an der Kapazitätsgrenze".

"Der Verkehr muss fließen. Zügig durch den Ort. Es wird schon nichts passieren" - diesen Eindruck hätten das Erlebte und die Verhandlungen mit den Ämtern bei den Anwohnern erweckt. Zumindest bei vielen von ihnen. Es fehle an Gespür: Zu Beginn der Baustelle, erinnert sich Scholl, sei gar ein totales Halteverbot vor den Häusern im Hasenpfad angeordnet worden. Mit dem Ergebnis, dass Anwohner nicht mehr ausladen oder kurzzeitig vor ihrem Haus parken konnten, der Verkehr jedoch noch zügiger vorbei bretterte.

Das alltägliche Geschehen vor den Häusern im Hasenpfad, mit dem einen oder anderen vor dem Haus parkenden Fahrzeug, sorge jedoch für Entschleunigung des Verkehrs. Geschwindigkeitsmessungen seien zu selten und zur falschen Tageszeit vorgenommen worden. Kontrollen von Ordnungsamt oder Polizei wären nach Auffassung der Anwohner mit geringem Aufwand machbar, würden aber genauso wenig in Erwägung gezogen wie rot-weiße Barken und Absperrungen zur Kennzeichnung der gefährlichen Bereiche.

Zeichnet sich nun Entspannung ab? Die Gruppe um Ulrich Scholl ist verhalten zuversichtlich: Vergangenen Donnerstag, "zwei Tage vor der Baustellenbegehung", seien einige der erwünschten Veränderungen an der Beschilderung vorgenommen worden. Es gebe, schildert Scholl, einen verbesserten Kontakt ins Rathaus. Ab August, wenn die Baustelle weiter ortseinwärts wandert, wird der Hasenpfad zur offiziellen Umleitung: "Wir hoffen", sagt Theo Theis, "dass die Sicherheit dann das Wichtigste ist."