Zum letzten Mal liegt Wolfgang Mildenberger auf der Liege in der Sonnenberghalle und spendet Blut. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Angelbachtal/Waldangelloch. Was Wolfgang Mildenberger an diesem Tag macht, ist für ihn schon fast ein Brauch. Eine lieb gewonnene Tradition, die nun ein Ende hat. Mildenberger spendet zum letzten Mal Blut, es ist sein 216. Mal.

Schwer sei das nicht gewesen, auf diese Zahl zu kommen, erklärt der 72-Jährige, der auch betont, dass er zwischenzeitlich wegen eines Unfalls sogar einige Zeit aussetzen musste. "Teilweise hätte ich noch mehr machen können", sagt er und fügt hinzu: "225 war mein Ziel." Doch das Alter kam ihm zuvor. Denn mit dem 73. Geburtstag dürfen Menschen ihr Blut nicht mehr spenden.

Mildenberger wollte eine Ausnahme, doch das hat nicht geklappt. Sicher hätte er sein Ziel erreicht, wenn es früher schon möglich gewesen wäre, öfter als zwei Mal im Jahr zu spenden. Das hat sich erst vor einigen Jahren geändert. Mittlerweile darf Mildenberger sechs Mal im Jahr sein Blut geben. Also tingelt er zu den Terminen im Umkreis von maximal 25 Kilometern.

Angefangen, mit seinem Blut Menschen zu helfen, hat er mit 18 Jahren. Doch auf die Frage, wie er darauf gekommen ist, muss er ein wenig überlegen. Er habe in Waldangelloch, seinem Heimatdorf, einem Freund geholfen, Räume des Roten Kreuzes zu streichen. Ebendieser Freund, der selbst beim DRK arbeitete, hat ihn dann mitgenommen zur ersten Blutspende. Und Mildenberger ist dabeigeblieben.

Bevor er weitererzählen kann, muss er seinen Platz in der Angelbachtaler Sonnenberghalle wechseln. Es geht ins "Labor" zur ersten kleinen Blutabnahme. Mildenberger bekommt einen Picks in den Finger, um unter anderem seinen Eisenwert zu kontrollieren. Ist der zu niedrig, darf er kein Blut spenden. Außerdem messen die Helfenden die Temperatur und den Blutdruck. Soweit scheint alles okay, denn Mildenberger darf weiter zur nächsten Station gehen. Dort wartet er wieder einen Augenblick. Seit Corona habe sich das verbessert, erzählt er. Jetzt habe jeder einen festen Termin, den man online ausmachen muss.

Früher sei es schon mal vorgekommen, dass er zwei Stunden warten musste, bis er spenden konnte. Das hat er aber auf sich genommen, "um Menschen zu helfen". Er sei soweit gesund, also spreche nichts dagegen. Wenn man das könne, sollte man es auch machen, sagt er. Was er ein bisschen bedauert, ist das fehlende Buffet. Das sei früher immer sehr gut gewesen und man habe sich mit anderen Spendern am Tisch unterhalten können. Dieses Gemeinschaftsgefühl fehlt Mildenberger jetzt.

In all den Jahren ist ihm fast nie etwas Außergewöhnliches passiert. Nur einmal durfte er nicht spenden, weil er eine kleine Wunde an seinem Arm hatte. Die hätte eine Infektion bergen können. "Mich hat es fast vom Hocker gehauen", erzählt er und sagt, dass ihm das heute nicht mehr passieren würde. "Das ärgert einen."

Mittlerweile liegt Mildenberger auf der Liege, die Nadel in seinem Arm. Damit das Blut schneller läuft, formt er seine Hand immer wieder zu einer Faust. Keine sechs Minuten später hat er einen halben Liter Blut gespendet, bekommt einen Verband und nimmt ein letztes Mal im Wartebereich Platz. Dort bleibt er ein wenig sitzen, um mögliche Nebenwirkungen abzuwarten. Doch in all den Jahren habe er noch nie Probleme gehabt. Dass er jetzt aufhören muss, bedrückt ihn ein bisschen. "Ich bin traurig", sagt er.