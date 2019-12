Von Ralf März

Angelbachtal.Das Wetter hätte am Samstagabend nicht besser sein können, um zwischen den Buden des Weihnachtsmarkts zu verweilen. Ein Lagerfeuer loderte in der Mitte auf dem Vorplatz der Sonnenberghalle, der Spießbraten drehte sich an der Glut und aus den Buden der Vereine, Gruppen und der Weingüter duftete es genüsslich, als Bürgermeister Frank Werner den zweitägigen Weihnachtsmarkt eröffnete. Der evangelische Posaunenchor sorgte für vorweihnachtliche Stimmung, später unterhielten Sängerbund und Musikverein.

„Weihnachtsmarkt in Angelbachtal — das ist örtliche Gemeinschaft pur. Das ist eine Veranstaltung, bei der man sagen kann: Aus Angelbachtal, für Angelbachtal – hier feiern die Angelbachtaler.“ So erklärte es der Bürgermeister, der sich auch über die zunehmende Aufmerksamkeit von Gästen aus Nachbargemeinden freute. Und tatsächlich war der Platz außerordentlich gut gefüllt, das Durchkommen zu den Buden teilweise schwierig. Die Antwort auf das Erfolgsrezept hatte Werner auch parat: „Weil es hier bei uns einfach urgemütlich ist, hier rund ums Feuer, hier in der Halle.“ Vorbereitet hatten die Vereine ein buntes Speisen- und Getränkeangebot, von heißem Apfelsaft über die verschiedensten Glühweine bis zum „Heißen Raben“, und von der Currywurst, über Flammkuchen, Pommes und Gulasch bis hin zu frischen Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe.

Angelbachertaler Weihnachtsmarkt 2019























Am Sonntag öffnete mit erneut viel musikalischer Umrahmung der Weihnachtsmarkt in der Sonnenberghalle. Die Bläserklasse und der Grundschulchor der Sonnenbergschule sangen und spielten von den „Lichtern ohne Zahl“ und natürlich von der „Weihnachtsbäckerei“. Später betrat die Musikschule die Bühne, und auch sportliche Vorführungen gab es zu sehen.

Erstehen konnte man an den weihnachtlich geschmückten Ständen so manche Dekoration für die Adventstage, kleine Weihnachtsgeschenke wie gravierte Gläser, selbst gemachten Himbeeressig oder Marmelade. Auch wer warme Strümpfe, Schals oder eine Mütze suchte, wurden an den Ständen der örtlichen und regionalen Händler fündig.

Kinder konnten eigene Körbe flechten, ein Glasbläser zeigte sein Handwerk und stellte winzige Tierfiguren her, auch eine Krippenausstellung durfte nicht fehlen, genau wie das traditionelle Kasperletheater des Kindergartens.

Der Höhepunkt für die Kinder war dann zum Ausklang der Besuch des Nikolauses, der unzählige kleine Pakete mit in die Sonnenberghalle gebracht hatte. Erst in den Abendstunden klang der Markt dann im Weihnachtsdorf aus.