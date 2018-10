Eine Nachricht, die der frühere Hausarzt und jetzige Gemeinderat Dr. Axel Derks an eine ehemalige Patientin per Facebook-Messenger schickte, treibt einen seit langem andauernden kommunalpolitischen Konflikt auf die Spitze. Foto: Symbolbild Dreamstime

Von Ralf März und Günther Keller

Angelbachtal. Seltene Einigkeit zwischen Bürgermeister Frank Werner und Gemeinderat Dr. Axel Derks: Was sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung und in deren Vorfeld abgespielt hat, ist nach Einschätzung beider "ein Skandal" - mit eventuellen rechtlichen Konsequenzen.

Hat der inzwischen pensionierte Allgemeinmediziner Derks seine ärztliche Schweigepflicht verletzt, als er in einem privaten Anschreiben an eine frühere Patientin ärztliche Kenntnisse mit kommunalpolitischen Ambitionen verknüpfte? Die Frage könnte sowohl das Kommunalrechtsamt als auch die Ärztekammer beschäftigen. Und auch die Staatsanwaltschaft ist inzwischen schon ins Spiel gebracht.

Die ausnehmend gut besuchte Sitzung der Bürgervertretung hatte noch nicht richtig begonnen, da war sie für das Gremiumsmitglied Dr. Derks auch schon wieder vorbei: Nachdem der fraktions- und parteilose Derks, der bei der letzten Wahl das viertbeste Stimmenergebnis erzielt hatte, in der Bürgerfragerunde mehrfach heftig kritisiert worden war, packte er seine Unterlagen zusammen und verließ mit "So geht man mit mir nicht um" und "Das muss ich mir nicht bieten lassen" den Ratssaal.

Zuvor war ihm vorgeworfen worden, das Ansehen der Gemeinde mit kommunalpolitischen Eskapaden geschädigt zu haben. Stichworte waren der geplante Naturerlebnispfad und die so genannte Storchen-Affäre. In beiden Fällen hatte Derks nachdrücklich eine Minderheitenmeinung vertreten.

Den Konflikt auf die Spitze getrieben hatte allerdings eine von Derks über den Mail-Service von "Facebook" versandte Nachricht an eine frühere Patientin - zugleich Schwiegermutter eines Gemeinderatsmitglieds. In dieser Botschaft hatte sich Derks darüber beschwert, dass er ausgerechnet von Angehörigen jener Familie "wie der letzte Dreck behandelt" werde, um die er sich über das medizinisch Notwendige hinaus gekümmert habe. Unterzeichnet war die Nachricht mit "Ihr ehemaliger Hausarzt Dr. Derks".

Die Empfängerin soll über die Mitteilung und wegen der dadurch geweckten Erinnerung an ihren inzwischen überwundenen und Jahre zurück liegenden Krankheitszustand derart aufgewühlt gewesen sein, dass sie ihre Tochter informierte. So kam die eigentlich als privat deklarierte Nachricht in die Gemeinderatssitzung und damit an die Öffentlichkeit. Die Bürgerin, die die Facebook-Nachricht verlas, wollte wissen, ob es sich hier schon um eine Begleiterscheinung des anstehenden Gemeinderatswahlkampfs handle und fragte, was der Bürgermeister denn tun könne, damit die Bevölkerung nicht unter Druck gesetzt werde und den Glauben an den Gemeinderat nicht verliere.

Auch weitere Bürger und Vertreter von Vereinen meldeten sich zu Wort, berichteten von ständigen, vermeintlich unangebrachten, öffentlichen Facebooknachrichten des Ratsmitglieds, der zudem eine Rathaus-kritische Homepage betreibt (die allerdings seit dieser Woche abgeschaltet ist). Es war die Frage, was die Gemeinde tun könne, auch um zu verhindern, dass durch die Dauerquerelen in den sozialen Netzwerken die Ehrenamtlichen irgendwann ihre Lust auf die Mitarbeit in den Vereinen verlieren.

Bürgermeister Frank Werner ließ sich die Facebook-Mail geben und dem Ratsprotokoll beifügen. Auf RNZ-Nachfrage erklärte er, dass der Umfang und die Schwere der Anschuldigungen einer genauen Untersuchung bedürften, was etwas Zeit brauche. Seine Auffassung zu den Anfragen in der Ratssitzung formulierte er jedoch deutlich: "Dass mit Schicksalsschlägen von ehemaligen Patienten Ratspolitik gemacht wird, dass die Patienten wieder an schlimmes Leid zurückliegender Jahre erinnert werden, halte ich für unentschuldbar. Und dass ferner unablässig auf Menschen herumgetrampelt wird, die sich ehrenamtlich engagieren, ist für mich einfach nur schockierend."

Dr. Derks wiederum sieht sich als Opfer einer Kampagne - mit dem Bürgermeister als Hintermann, der seine Parteigänger protegieren wolle: "Das ist eine konzertierte Aktion, um gegen mich zu hetzen." Überdies sieht er sich vom Rathaus als Buhmann für die ganze Gemeinde auserkoren: "Dabei habe ich über 90 Prozent aller Gemeinderatsbeschlüsse mitgetragen."

Nicht auf sich sitzen lassen will er den Vorwurf, seine Schweigepflicht verletzt zu haben. In dem "rein privaten Schreiben" seien überhaupt keine Namen genannt worden. "Nirgendwo dürfte erkennbar sein, dass ich das Schreiben als Gemeinderat verfasst habe", erklärte er. Der 70-Jährige erwägt nach eigener Aussage eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft und der baden-württembergischen Ärztekammer, um die Sachlage rechtlich prüfen zu lassen. Weitere Anzeigen seien nicht ausgeschlossen: wegen Verleumdung und Rufschädigung.