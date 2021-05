Angelbachtal. (jou) Ist es Diskriminierung, wenn die Gemeinde einem Einwohner, der beim Impfen helfen möchte, eine E-Mail schreibt, in der sie sein Engagement aus persönlichen Gründen ablehnt? Das sieht zumindest Dr. Axel Derks so. Der langjährige Arzt und wahrscheinlich größte Kritiker der Verwaltung hat sich auf einen Aufruf von Bürgermeister Frank Werner gemeldet, der zusammen mit einigen Ärzten für die Impfaktion am vergangenen Samstag noch Helfer gesucht hat. Mit so einer Antwort der Gemeinde hat Derks allerdings nicht gerechnet: "Guten Tag Herr Dr. Derks", heißt es in der E-Mail des Gemeindemitarbeiters, die der Redaktion vorliegt. "Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an der Impfaktion in der Sonnenberghalle mitzuhelfen. Aufgrund Ihrer grundsätzlichen Einstellung und Haltung der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderats und des Bürgermeisters lehnen wir Ihr Angebot ab."

Derks findet die Antwort "fast schon beleidigend", Bürgermeister Werner hält dagegen, die E-Mail sei einfach nur ehrlich. "Dazu stehe ich auch." Vieles müsse Hand in Hand laufen und unkompliziert vonstattengehen, erklärt der Rathauschef. Dazu bräuchte es auch ein Maß an Vertrauen. Das sieht er zwischen der Gemeinde und dem ehemaligen Arzt und langjährigen Gemeinderat nicht. Derks, der zwischen 14 und 15 Uhr helfen wollte, eine Absage zu schreiben mit der Begründung, dass man da bereits mit der Impfung fertig sei, hält Werner für unehrlicher. "Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden", erklärt Werner die Antwort. Da habe man eine "klare Sprache gesprochen".

Klare Worte oder unverschämt?

"Ich hätte Alter und Gesundheit oder ausreichend Personal als Absage akzeptiert, aber so etwas ist eine Schande für unsere Gemeinde", findet Derks, der auch betont, dass es ihm nicht um die Absage seiner Person als Arzt bei der Impfaktion gehe, sondern um die Begründung. Viele seiner ehemaligen Patienten hätten seinen Namen bei der Impfaktion vermisst. "Will er nicht, kann er nicht, hat er kein Interesse mehr an seinen ehemaligen Patienten? Was ist da los? Das war der Tenor meiner Patienten", erklärt Derks, der die Gemeinde gerne auch in den sozialen Medien kritisiert.

Der Bürgermeister hingegen begründet die Absage auch mit dem "20-jährigen Kampf" von Derks gegen die Gemeinde. Da könne man sich dann auch entscheiden, auf wen man verzichten möchte. "Seine Aversion kann er ausleben, wie er möchte. Dann muss er aber auch Verständnis haben, dass wir nicht auf ihn zurückgreifen."

Bei der Aktion am vergangenen Samstag, bei der 164 Bürgerinnen und Bürger mit dem Vakzin von Astra-Zeneca geimpft wurden, seien sieben Ärzte im Einsatz gewesen, erklärt Werner. Es sei auch eine Art Probelauf für kommende Aktionen gewesen. Denn der Ablauf sei noch mal ein anderer als bei den Mobilen Impfteams. Als diese vor Ort waren, habe man gemerkt, dass die Taktung noch engmaschiger hätte ablaufen können. Daher seien bereits um 13 Uhr die Impfungen beendet gewesen. Die nächsten Termine sind bereits in Planung. Das hänge aber auch immer davon ab, wie viele Impfdosen die Gemeinde bekommt. Werner betont aber auch, dass Angelbachtal nicht zu einem Impfzentrum werden möchte und es vor allem darum gehe, die eigene Bevölkerung zu immunisieren.