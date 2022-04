Angelbachtal feiert seinen 50. Geburtstag. Damals, am 1. April 1972, trat der Vertrag der beiden bis dahin eigenständigen Gemeinden zur Vereinigung in Kraft. Johann Jenne (links) und Erich Botschka haben das mit Handschlag und Unterschrift besiegelt. Repro: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Einen guten Grund zum Feiern gibt es an diesem Freitag in der Kommune, denn am 1. April vor genau 50 Jahren schlossen sich die Gemeinden Eichtersheim und Michelfeld zu Angelbachtal zusammen. Doch dies war keineswegs lange zuvor absehbar, wie ein Blick auf die vielen Gespräche mit den umliegenden Gemeinden zeigt.

Für die junge Gemeinde mit ihren 3425 Einwohnenden setzte sich mit dem Zusammenschluss allerdings eine Entwicklung fort, die schon Jahre zuvor mit Schule und katholischer Kirche begonnen hatte. Als "Musterbeispiel der Gebietsreform" bezeichnet Bürgermeister Frank Werner die Gemeinde schon anlässlich des 40. Jubiläums, damals noch mit dem Blick von außen, nach nur drei Jahren im Amt: "Ich selbst kenne keine Gemeinde, die diesbezüglich mehr vorzuweisen hätte", erklärte er damals im Gespräch mit der RNZ und bekräftigt dies zehn Jahre später erneut.

Gemeindewappen wurden vereinigt An die Wappen der Gemeinden Eichtersheim und Michelfeld erinnert heute das Angelbachtaler Wappen, in dem die Objekte beider Embleme zusammengefasst wurden. Im Rahmen einer Feierstunde konnte dieses am 26. Mai 1985 offiziell eingeführt werden. "In Blau, mit zwei goldenen Wellbalken, überdeckt von zwei schräg gekreuzten roten Lilienstäben; die Kreuzung überdeckt durch einen blauen Herzschild, darin ein gelber Halbmond mit Gesicht", lautet die offizielle Beschreibung. Der gelbe Halbmond mit Gesicht geht dabei auf das Michelfelder Gemeindewappen zurück. Im Jahr 1665 wurde es vermutlich erstmals auf einem Siegel verwendet, dazu die Umschrift "s.ZV. Michell *Feldt* 1665". Damals hatte der Mond aber noch kein Gesicht. Wann dieses hinzukam, ist nicht bekannt. Möglicherweise im Jahr 1806, als Napoleon den Rheinbund schuf, und die Selbstverwaltung der Dörfer sich zu entfalten begann. Die Herkunft des Mondes ist bis heute nicht genau geklärt. Nach mittelalterlichen Rechtsverhältnissen dürfte er auf Dieter den III. von Gemmingen zurückgehen. Das Eichtersheimer Wappen wird in den Unterlagen im Gemeindearchiv wie folgt beschrieben: "über einer goldbesamteten roten Rose zwei schräg gekreuzte, von einem blauen Hufeisen überlegte rote Lilienstäbe". Die Lilienstäbe waren das Zeichen der Freiherren von Venningen und befinden sich noch heute an zahlreichen Gebäuden. Das Hufeisen muss vermutlich das alte Dorfzeichen von Eichtersheim gewesen sein. Es befindet sich noch auf alten Grenzsteinen. Die Rose könnte auf die Luther-Rose hinweisen, denn Eichtersheim war nach der Reformation evangelisch. "Uhtritesheim", das spätere Eichtersheim, wurde 852 erstmals urkundlich im Lorscher Codex erwähnt. "Mihilunfelt", also Michelfeld, ist dort 831 zum ersten Mal genannt. Funde deuten jedoch auf eine viel frühere Besiedelung der Gegend hin, möglicherweise in der Römerzeit.

Die Grundlage für den Gemeinde-Zusammenschluss war das Gesetz "zur Stärkung der Verwaltungskraft kleiner Gemeinden", das im Frühjahr 1968 vom Baden-Württembergischen Landtag beschlossen wurde. Ziel des Gesetztes war, Verwaltungseinheiten von mindestens 5000 Einwohnern zu schaffen. Von der entsprechenden Planungsgruppe wurde daraufhin vorgeschlagen, dass für den "Planungsraum Angelbach" ein Zusammenschluss der Orte Eschelbach, Eichtersheim, Michelfeld und Waldangelloch sinnvoll sei.

In den folgenden drei Jahren trafen sich die Bürgermeister der vier Gemeinden mehrmals, gleichzeitig verhandelten die Orte Eschelbach und Waldangelloch aber auch mit Sinsheim. Eichtersheim arbeitete einen Vertragsentwurf mit der Stadt Wiesloch aus, Michelfeld und auch Eichtersheim erhielten ein Angebot von der Stadt Östringen.

Die Situation spitzte sich zu, denn das Innenministerium teilte im Januar 1972 dem Bürgermeister von Michelfeld mit, dass der Verwaltungsbereich "Angelbach" nur erhalten werden könne, wenn sich mindestens zwei Gemeinden zusammenschlössen. Eine Bürgerinitiative veranstaltete als letzten Versuch, um die vier Gemeinden zusammenzubringen, ein Bürgerforum mit den Gemeinderäten und Bürgermeistern der Orte. Was sich schon vorher herauskristallisiert hatte, wurde Anfang Februar 1972 deutlich sichtbar: Michelfeld appellierte an Eichtersheim, sich zusammenzuschließen, der Michelfelder Gemeinderat fasste den Beschluss, sich vorrangig mit Eichtersheim zu vereinigen. Am 7. Februar 1972 stimmte der Eichtersheimer Gemeinderat dem Zusammenschluss mit Michelfeld grundsätzlich zu. Gleichzeitig demonstrierten die Eichtersheimer Bürgerinnen und Bürger vor dem Heckerhaus für die Zusammenlegung mit Michelfeld.

Bürgermeister Frank Werner hält beide Wappen in der Hand. Foto: Ralf März

Nach letzten Bürgeranhörungen konnte dann am 17. März in der Turnhalle der Sonnenbergschule der Vereinigungsvertrag vom Michelfelder Bürgermeister Johann Jenne und Eichtersheims Bürgermeister-Stellvertreter Erich Botschka unterzeichnet werden. In Kraft trat der Vertrag nach der Genehmigung durch das Regierungspräsidium am 1. April 1972.

Von diesem Tag an wurden die Ortsgeschehnisse von Ortschaftsräten und Ortsvorstehern, die es in Eichtersheim und Michelfeld gab, bestimmt. Am 25. Juni wurde Jenne als erster Bürgermeister der neuen Gesamtgemeinde gewählt. Parallel dazu gab es bis zur Aufhebung der Ortschaftsverfassung im Jahr 1975 weiterhin Ortschaftsräte und Ortsvorsteher.

Seit dem Zusammenschluss hat sich Angelbachtal ständig weiterentwickelt. So wurde zum Beispiel die Infrastruktur in der Ära des 2008 verstorbenen Bürgermeisters Fritz Brandt deutlich ausgebaut. Brandt war Jennes Nachfolger und von 1979 bis 2008 im Amt.

Geprägt wurden die 50 Jahre Angelbachtal von vielen Ereignissen. So wurde die Sonnenbergschule mittlerweile zwei Mal erweitert, und zahlreiche Baugebiete wurden erschlossen. Die Feuerwehr konnte 1977 ihr neues Feuerwehrhaus bei der Schule beziehen, 2011 wurde ein modernes Feuerwehrhaus am Ortsrand eingeweiht. Das Schloss Eichtersheim konnte nach Umbau und Renovierung 1980 zum Rathaus werden. Ein für viele Angelbachtaler trauriges Ereignis war die Stilllegung der Eisenbahnstrecke Wiesloch-Waldangelloch im Jahr 1981. Neben dem Bau und der zwischenzeitlichen Erweiterung eines kommunalen Kindergartens und einer Kinderkrippe wurde der Kindergarten Michelfeld erweitert. Für die Kinder und Jugendlichen wurde im ehemaligen Feuerwehrhaus ein kommunaler Jugendtreff geschaffen.

Nicht zuletzt für den weithin bekannten Pfingstmarkt wurde 1990 der Dorfmittelpunkt und Festplatz neu gestaltet. Die Ortskerne Eichtersheim und Michelfeld wurden saniert und auf Teilen der alten Bahntrasse Radwege angelegt. In der Zeit von 1990 bis 1992 wurden Erdgasleitungen und Fernsehkabel in den Straßen verlegt, aktuell läuft der Glasfaserausbau für schnelles Internet.

Die größte Investition in der Geschichte der jungen Gemeinde war der Bau einer neuen Mehrzweckhalle bei der Sonnenbergschule im Jahr 2005, in der zwischenzeitlich neben Schul- und Vereinssport zahlreiche Veranstaltungen und Feste stattfinden konnten.