Auch in Nepal leiden die Menschen unter Corona. Der Hilfsverein möchte hauptsächlich Sauerstoff, Messgeräte und Schutzkleidung kaufen, um der Bevölkerung in den abgelegenen Gebieten helfen zu können. Foto: „Provide“

Von Ralf März

Angelbachtal/Nepal. Die Corona-Pandemie trifft die ärmsten Länder der Erde noch viel stärker, als man dies vielleicht aus der Ferne vermuten mag. Darauf weist jetzt Stephanie Brecht vom gemeinnützigen Hilfsverein "Provide" hin, der seinen Sitz in Angelbachtal hat. In vielen Ländern der Welt hat "Provide" Mitarbeiter. Gerade in Nepal sei die Not derzeit unvorstellbar groß, berichtet die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Gespräch mit unserer Zeitung.

"Am härtesten trifft Corona Menschen in unterentwickelten Ländern. Hier gibt es kaum eine ausreichende medizinische Grundversorgung. Hohe Arbeitslosigkeit, Existenznot, Hoffnungslosigkeit und psychische Erkrankungen sind die aktuellen Folgen der Pandemie. Es drohen schwere Hungersnöte und vieles mehr", sagt Brecht.

Ein "Provide"-Mitarbeiter lebt seit über zwölf Jahren mit seiner Familie in Nepal, um benachteiligten, ausgegrenzten und unterprivilegierten Menschen zu helfen. Aktuell sei das Nachbarland Indien weltweit für 40 Prozent der Corona-Neuinfektionen verantwortlich. Viele nepalesische Gastarbeiter kehren ohne Geld, aber mit dem Corona-Virus in diesen Tagen zu ihren Familien nach Nepal zurück. Dadurch werden die Neuinfektionen rasant steigen. In der vergangenen Woche hatte die Hauptstadt Kathmandu über 4500 positive Tests an einem Tag. Getestet werde jedoch wenig, da ein Test etwa so viel koste, wie ein Tagelöhner in einer ganzen Woche verdiene.

Foto: Provide

In den vergangenen zwei Wochen habe sich die Anzahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Fälle versiebenfacht. Die wenigen Krankenhäuser hätten ihre Kapazitätsgrenze längst überschritten. Erschreckend sei außerdem, sagt Brecht, dass fast alle Patienten, die ins Krankenhaus kommen, dort positiv auf das Virus getestet werden – obwohl der Grund ihrer Behandlung eigentlich ein anderer als Covid-19 ist. Dies zeige, wie weit Corona schon in der urbanen Bevölkerung verbreitet ist.

Das Partnerwerk "HDCS" von "Provide" in Nepal will Sauerstoffgeräte, Sauerstoffsättigungsmessgeräte und Schutzkleidung für ihre Krankenhäuser kaufen, da sie in den kommenden Wochen in den entlegenen Gebieten Nepals mit einer ähnlichen Corona-Situation wie in den Großstädten und in Indien rechnet. Das Herzensanliegen sei es, so viele n Menschen wie möglich eine Sauerstofftherapie zu ermöglichen, sie zu versorgen und zu retten.

Aber neben der medizinischen Versorgung schnellen auch die Preise für Lebensmittel in die Höhe. Bei vielen Menschen reiche das Geld nicht mehr aus, um die notwendigsten Nahrungsmittel einzukaufen. Auch die Kosten einer medizinischen Behandlung muss in Nepal jeder selbst tragen.

Der Hilfsverein möchte dabei unterstützen, die Krankenhäuser seiner Partnerorganisation mit dem Notwendigsten auszustatten. Ein Sauerstoffgerät koste etwa 800 bis 1000 Euro. Ein Sauerstoffsättigungsmessgerät oder ein Satz Schutzkleidung etwa 20 Euro. "Weiter möchten wir diesen Menschen kostenlose, medizinische Behandlung und psychologische Unterstützung ermöglichen", kündigt Brecht an. Unterstützung sollen aber auch Menschen bekommen, "die wirtschaftlich in schwere Nöte geraten sind".

Info: Der Verein "Provide" bittet um Spenden für Nepal. Die Bankverbindung lautet: Provide e.V., Volksbank Kraichgau, IBAN: DE40.6729.2200.0015 0000 07, Verwendungszweck: P4503 Nothilfe Corona. Weitere Infos unter www.provide-ev.de oder per E-Mail an office@provide-ev.de