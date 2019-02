Schulmensa, Jugendtreff und Vereinsräume des Roten Kreuzes sind hier bereits untergebracht: Bald sollen sich nun auch die Senioren im "Jugend- und Gemeindehaus am Sonnenberg" treffen. Foto: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. Ab dem Frühjahr soll es wieder einen kommunalen Seniorennachmittag in Angelbachtal geben. Wie Bürgermeister Frank Werner die Gemeinderäte informierte, kann damit einer der Wünsche des Seniorenforums im vergangenen November umgesetzt werden. Ein Team hatte sich nach der Veranstaltung gebildet und arbeitet jetzt verschiedene Themen aus. Einsteiger seien jederzeit willkommen, sagte der Bürgermeister.

"Wir haben uns nach einer sehr intensiven Diskussion bezüglich eines neuen kommunalen Seniorennachmittags dazu entschlossen, diesen als ,Seniorentreff‘ firmieren zu lassen." Der neu geplante Seniorentreff wird jeden letzten Mittwoch im Monat stattfinden. Erster Termin soll der 27. März sein. Treffpunkt ist das barrierefrei zu erreichende Foyer der Sonnenberghalle.

Alle drei Monate organisiert dann die Gemeinde ein Programm, an den übrigen Terminen ist ein offenes Treffen, an dem die Senioren eigene Angebote anbieten können, gewünscht worden. Die Treffen mit Programm sollen zunächst aus Kapazitätsgründen im Foyer der Sonnenberghalle stattfinden.

Für die offenen Treffen ist das Jugend- und Gemeindehaus am Sonnenberg vorgesehen. Das ebenfalls barrierefrei zu erreichende Gebäude - umgebaut aus dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus - dient unter anderem als Schulmensa, beherbergt den kommunalen Jugendtreff und Vereinsräume des Roten Kreuzes.

Dazu kam die Frage aus dem Rat, ob die Mensa mit ihrer Küche auch für private Feiern gemietet werden könne. Bürgermeister Frank Werner musste dies verneinen, hauptsächlich weil die Küche aus Hygienegründen jedes Mal komplett desinfiziert werden müsste.

Angeregt wurde vom Rat, vor dem Mensa-Gebäude, gleich neben der Sonnenberghalle, einen Behindertenparkplatz auszuweisen. Karl Kern wollte wissen, bis wann die Michelfelder Wilhelmstraße wieder befahrbar ist. Voraussichtlich bis Ende März dürfte die Durchfahrtsstraße fertig sein, erklärte der Bürgermeister. Grund für die aktuellen Verzögerungen seien die schlechten Bodenverhältnisse in diesem Bereich.

Anne Gmelin wollte wissen, wie weit die Beschilderung der Wanderwege sei. Aktuell sei diese noch in Arbeit. Sollte es auf Schildern Fehler geben, sollten diese dem Rathaus gemeldet werden. Ein weiterer Brennholzverkauf sei für Februar/März geplant, konnte Bürgermeister Werner die Frage von Gemeinderat Jürgen Lutz beantworten.

Dr. Axel Derks regte einen Bürgerbus für die Gemeinde an. Verschiedene Beispiele aus anderen Kommunen hatte er der Verwaltung vorgelegt. Wie er ausführte, ging es ihm dabei um ein Angebot, welches ältere Mitbürger an der Haustüre abhole und zu Einkaufsmärkten oder Ärzten bringt. Für Bürgermeister Frank Werner erschloss sich aus der großen Anzahl von Beispielen, die ihm im Vorfeld der Sitzung vorgelegt wurden, allerdings nicht, wie das Angebot konkret aussehen solle. Er unterstrich das große Angebot des ÖPNV in Angelbachtal, verwies aber auch darauf, dass das Thema Mobilität eine weitere Aufgabe aus dem Seniorenforum sei, die bearbeitet werde. Gemeinderat Dr. Derks lud er ein, im Arbeitskreis mitzuarbeiten.