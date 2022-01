So ein Taubenschlag wie er in Sinsheim steht, könnte dafür sorgen, mehr Kontrolle über die vermeintliche Plage zu haben. Foto: Sabina Stoppel

Von Sabina Stoppel

Angelbachtal. Sie sind überall. Kaum sitzt man auf einer Bank, kommen sie an und betteln regelrecht nach Futter. Sie kacken alles voll. "Ratten der Lüfte" werden diese Tiere von manchen Menschen genannt. In vielen Städten herrscht ein strenges Fütterungsverbot. Hier und da sieht man "Anti-Tauben-Errichtungen" – spitze Metallstäbe ragen von Fenstersimsen und Dächern in die Luft. Die Taube ist kein gern gesehenes Tier in den Städten, dabei ist genau das ihr Zuhause. Doch nicht alle Menschen sind der Stadttaube gegenüber böse gesonnen.

Die "Private Wildtierhilfe" in Angelbachtal nimmt je nach Kapazität verletzte Tauben auf und pflegt sie. Doch das Thema Stadttaube sei eine Katastrophe, erklärt Stephanie Weis, die zusammen mit ihrer Mutter Anja die "Private Wildtierhilfe" im Jahr 2020 ins Leben gerufen hat. Niemand fühle sich für die Tiere verantwortlich. Das sei auch der Grund, warum so wenige Taubenschläge errichtet werden würden. Dabei ist die Stadttaube ein menschengemachtes "Problem": Sie sind Abkömmlinge der Brief- und Hochzeitstauben. Sie können nicht auf eigene Faust in der Wildnis überleben.

Viele Menschen ärgern sich über die Tauben. Dabei wäre es eigentlich relativ einfach, die Fortpflanzung der Tiere besser unter Kontrolle zu bekommen. Und hier kommen wieder die Taubenschläge ins Spiel: Die Tiere bekommen dort einen Platz zum Nisten. Die gelegten Taubeneier können dann gegen Eierattrappen aus Kunststoffen ausgetauscht werden. Das hätte noch einen weiteren Vorteil: Die Gesundheit der Tiere kann so ebenfalls kontrolliert und überwacht werden. Durch das Füttern der Tiere am Taubenschlag würden sich die großen, grauen Vögel nicht in der Stadt aufhalten und nach Essbarem suchen. Wichtig ist, dass die Tauben dann natürlich nicht von Passanten gefüttert werden. Fakt sei, dass Stadttauben ohne den Menschen nicht überleben können, erklärt Weis. Auch tragen sie nicht mehr Erreger in sich als andere Vögel.

Wichtig ist die artgerechte Versorgung der Tiere, denn gesunde Stadttauben bedeuten auch gesunde andere Tiere, die sich an Stadttauben als Futter bedienen wie Greifvögel und Marder. Oft stecken sich diese Jäger mit Krankheiten an, die ihre Beutetiere aufgrund ihrer miserablen Lebenssituation entwickeln. Durchaus kein Wunder, wenn sich die Tauben in der Stadt von Müll und Pommes ernähren müssen. Das schädigt die Darmflora und führt zu einem weiteren Problem: dem Taubenkot. Artgerecht gefütterte Tauben setzen festen Kot ab. Der flüssige Kot, den man von den meisten Stadttauben kennt, ist unnatürlich und ein Anzeichen für falsche Fütterung.

"Tauben sind liebe Tiere", sagt Weis. Sie leben monogam. Mehrfach konnte sie bereits ihr soziales Verhalten in ihrem privaten "Taubenschlag" beobachten. Ältere Tiere, die schon länger bei der "Privaten Wildtierhilfe" verweilen, kümmern sich rührend um jüngere Neuzugänge und bringen ihnen alles bei, was eine richtige Taube wissen muss. Sie findet, dass mehr Platz für Stadttauben geschaffen werden sollte. Keine Taube wird bei ihr zurückgewiesen. Alle Tiere, die bisher ihren Weg zu Weis fanden, waren abgemagert und krank.

Für die "Private Wildtierhilfe" hat das Auswildern aufgenommener Tauben Priorität. Doch wenn die Taube längere Zeit auf Hilfe angewiesen ist und erst später in die Freiheit entlassen werden kann, passiert es, dass ihr Schwarm bereits weitergezogen ist und sie alleine zurückbleibt. Zum Tierschutz gehört es auch, Patienten, die keine Chance auf Genesung haben, zu erlösen. Man stelle sich nur einmal eine Wildtaube vor, die flugunfähig ist, erläutert Weis. Diese könne man nicht auswildern. Bei Stadttauben sei das anders. Flugunfähige Tiere kämen zurecht, wenn der Mensch für sie sorge. Stadttauben kennen Menschen und haben keine Furcht vor ihnen.

Durch einen Taubenschlag sind die Tiere an einen Ort gebunden. Verletzte Tauben können so ohne Sorge nach ihrer Genesung wieder ausgewildert werden. Weis findet, dass mehr Gemeinden handeln sollten und die vermeintliche Plage tierschutzrechtlich anpacken. In Sinsheim steht bereits ein Taubenschlag, in Angelbachtal fehlt einer. Die Städte und Gemeinden finden keinen Platz für ein "Taubenhotel" und auch etwas Geld in die Hand nehmen will keiner dafür.

Dabei gibt es genug Vereinigungen, die das Fertigen eines Taubenschlags anbieten, es fehlt lediglich das Material. Und es erklären sich immer Menschen dafür bereit, sich um den Taubenschlag und seine Bewohner zu kümmern. Man könnte Kooperationen mit Altenheimen oder mit Kindergärten starten, schlägt Weis vor. Das Geld und der Platz wären gut investiert und Städte und Gemeinden hätten keine Arbeit mehr mit den Tauben, erklärt Weis weiter, Folgekosten würden wegfallen. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie viel Geld jährlich für das Entfernen von Taubenkot quasi verschwendet wird. Ein Taubenschlag würde nicht nur zur artgerechten Versorgung beitragen, sondern auch Gelder einsparen.