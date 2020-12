Angelbachtal. (pol/lyd) Ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000.- Euro entstand beim Brand der Sonnenberghalle am vergangenen Freitag, 27. November. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer gegen 16.45 Uhr ausgebrochen und wurde schnell gelöscht.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, liegt keine technische Ursache vor, die das Feuer auslöste. Vielmehr fanden die Brandexperten mittlerweile heraus, dass Brandstiftung ursächlich gewesen sein dürfte.

In diesem Zusammenhang wird nach zwei tatverdächtigen Kindern beziehungsweise Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren gefahndet, die das Feuer ausgelöst haben könnten. Aufnahmen der Überwachungskamera bestärken den Verdacht. Die beiden Verdächtigen, die höchstwahrscheinlich aus Angelbachtal oder aus einer der Nachbargemeinden stammen dürften, werden wie folgt beschrieben:

> Der Erste: Etwa 140 bis 160 cm groß, schlank, hellbraune, kurze Haare, Seitenscheitel links. Er trug eine hellgraue Jacke, eine schwarze, eng anliegende Hose und auffällig hellblaue Crocs. Er führte einen Aluminiumtretroller mit großen Rädern mit sich, welcher ebenfalls auffallend hellblau lackiert war. Die Felgen der Räder waren weiß.

> Der Andere: Etwa 140 bis 160 cm groß, schlank, hellblondes, kurzes Haar (auf dem Haupt Stoppelfrisur, seitlich ganz kurz). Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell, eine dreifarbige Winterjacke mit weißer oder hellgrauer Kapuze. Die Jacke war im Schulterbereich weiß bzw. hellgrau, danach schwarz und im unteren Bereich dunkelgrau bis rötlich. Zudem trug er eine blaue Jeanshose und schwarze Sportschuhe mit weißen Applikationen. Auch er führte einen schwarzen Aluminiumtretroller allerdings mit kleinen Rädern mit sich.

Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Angelbachtal, unter Telefon 07265/911200 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, unter Telefon 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 4. Dezember 2020, 13.13 Uhr

Brandstiftung an der Sonnenberghalle?

Ein offenes Fenster sorgte am Freitagabend dafür, dass früh Alarm ausgelöst wurde. Die Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Von Ralf März

Angelbachtal. So wie es aussieht, wurde bei einem Brand an der Sonnenberghalle am Freitagabend im Wesentlichen nur die Fassade beschädigt. Dennoch dürfte sich der Schaden auf rund 100 000 Euro belaufen, wie die Polizei mitteilt. Mit rund 50 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Angelbachtal, Eschelbach und Waldangelloch gegen 17.30 Uhr zur Mehrzweckhalle geeilt.

Gemeldet worden war der Brand nahezu gleichzeitig sowohl von der Brandmeldeanlage in der Halle als auch von Jugendlichen. Diese hatten offensichtlich noch einen Löschversuch unternommen und den Notruf gewählt. Da das Feuer unmittelbar neben dem Ansaugrohr der Lüftung ausgebrochen war, wurde der Rauch in die Halle gezogen und über die Rauchmelder im Umkleidebereich automatisch Alarm ausgelöst. Eventuell verhinderte auch ein gekipptes Fenster Schlimmeres, da durch dieses ebenfalls Rauch in die Halle eindrang. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits die komplette Halle verraucht gewesen, berichtet Bürgermeister Frank Werner.

Entstanden war das Feuer im unteren Bereich der Fassade; hier verlaufen auch Kabel zur gegenüberliegenden Schulmensa. Nach oben ausbreiten konnten sich die Flammen im Bereich der Isolierung hinter der Verkleidung, die von der Feuerwehr mithilfe der Drehleiter aus Sinsheim bis zum Dach entfernt wurde. Der Brand selbst war dabei schnell gelöscht, unter anderem auch, weil die massive Betonwand keine Nahrung für die Flammen bot. Aufwändig gestaltete sich dann die Suche nach weiteren Glutnestern bis unters Dach. Glücklicherweise hatte man das Feuer aber gerade noch rechtzeitig eingedämmt, sodass dort keine Schäden entstanden.

Hätte es nur wenige Minuten länger gebrannt, wäre der Schaden wohl erheblich größer, vielleicht sogar fatal gewesen. Die Halle ist erst 16 Jahre alt, und ihr fast sieben Millionen Euro teurer Bau ist noch immer das größte und teuerste Projekt in der Geschichte der Gemeinde.

Bereits gegen 18.30 Uhr konnten sich die ersten Einsatzkräfte zurückziehen. Währenddessen wurde die Halle mit großen Gebläsen gelüftet. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Innenraum der Mehrzweckhalle nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dennoch wird an diesem Montag – in Abstimmung mit dem Schulrektor – zunächst kein Schulsport stattfinden können, sagte der Bürgermeister am Samstag.

"Der Schock am Freitagabend war groß", fasste er die Geschehnisse zusammen. Normalerweise hätte um diese Zeit das Tischtennistraining in der Halle stattgefunden, außerdem wären die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt zum ersten Adventswochenende in Gange gewesen. Da corona-bedingt aber alles abgesagt wurde, befand sich glücklicherweise niemand in der Halle, betont Werner. Sonst hätte es sicher Verletzte aufgrund der Rauchgase gegeben.

Das genaue Schadensausmaß wird sich erst in den kommenden Tagen durch die Brandermittler und Sachverständige ermitteln lassen. Schlimmstenfalls müsse die komplette Verkleidung auf dieser Hallenseite erneuert werden, erklärte Werner. Beeinträchtigt wurde durch den Brand auch die Heizungsanlage in der Schulmensa, da die Steuerleitungen genau an der betroffenen Stelle in die Halle führen. Hier soll aber kurzfristig auf manuellen Betrieb umgestellt werden.

"Nach ersten Erkenntnissen der Brandexperten könnte Brandstiftung ursächlich gewesen sein", teilte die Polizei mit. Da an verschiedenen Stellen der Halle und der Schulmensa Überwachungskameras angebracht sind, hofft man jetzt im Angelbachtaler Rathaus auf brauchbare Aufnahmen für die Polizei. "Die Ermittlungen hierzu dauern an", schrieb Polizeisprecher Norbert Schätzle in einer Mitteilung. Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261 / 6900, in Verbindung zu setzen.

Update: Sonntag, 29. November 2020, 18.55 Uhr

Angelbachtal. (guz) Vielleicht hatte Corona in diesem Fall tatsächlich etwas Gutes und eine Katastrophe verhindert. Als bei der Feuerwehr am Freitagabend ein automatischer Brandmeldealarm aus der Sonnenberghalle einging, war das Ausmaß noch nicht erkennbar.

Mit entsprechend großem Aufgebot eilten die Feuerwehren aus Angelbachtal, Waldangelloch und Eschelbach zum Einsatzort; aus Sinsheim wurde das Drehleiterfahrzeug angefordert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Teil der Fassadenverkleidung bereits in Flammen. Glücklicherweise war der Brand noch nicht so weit fortgeschritten, dass größere Flächen oder gar das Dach betroffen waren. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen rasch löschen und damit Schlimmeres verhindern.

Und warum nun Corona? Der Brandalarm war laut Feuerwehrangaben über einen Rauchmelder im Inneren der Halle ausgelöst worden, und zwar nur deshalb, weil eines der drei kleinen Fenster unter dem Dach, unmittelbar über der Brandstelle, gekippt war – möglicherweise, um eine Durchlüftung der Halle sicherzustellen. Nur deshalb konnte der Rauch ins Halleninnere ziehen und dort den Alarm auslösen. Hätte es nur wenige Minuten länger gebrannt, wäre der Schaden erheblich größer, vielleicht sogar fatal gewesen. Die Halle ist erst 16 Jahre alt und ihr fast sieben Millionen Euro teure Bau ist noch immer das größte und teuerste Projekt in der Geschichte der Gemeinde.

Unklar war am Freitagabend noch, worauf der Brand zurückzuführen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da auch Brandstiftung als Ursache in Frage kommt. Die am Schlosspark gelegene Halle ist um diese Zeit kaum frequentiert, und der Brandort ist schlecht einsehbar. Ein technischer Defekt ist bislang ebenfalls nicht auszuschließen.

Die Feuerwehr entfernte das Dämmmaterial zwischen Hallenwand und Fassadenverkleidung und suchte bis in die Abendstunden noch Glutnester. Die Ermittlungen laufen. Wie teuer die Reparatur wird und wer dafür aufkommen wird, war am Freitag nicht mehr in Erfahrung zu bringen.