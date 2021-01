Angelbachtal. (pol/mün) Seit Mittwoch, 13. Januar, wird der 43 Jahre alte Sven E. vermisst. Gegen 14 Uhr war er zuletzt in seiner Wohnung gesehen worden. Es ist vollkommen unklar, wo er sich aufhält. Die Polizei will nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Er trägt einen 3-Tage-Bart und hat eine Narbe am rechten Auge. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke "Engelbert Strauß", einer hellblauen "stonewashed" Jeanshose und rotweißen Turnschuhen der Marke "Nike".

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444 entgegen.