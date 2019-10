Angelbachtal. (pol/mün) Eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Pedelec musste am Sonntag ins Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war am Vormittag in der Mühlstraße in Angelbachtal gestürzt.

Die aus Sinsheim stammende Frau kam auf der mit Laub und Schlamm bedeckten, nassen Fahrbahn mit ihrem Pedelec in Rutschen, berichtet die Polizei. Bei dem Sturz verletzte sie sich.

Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde sie in das Sinsheimer Krankenhaus zur Weiterbehandlung eingeliefert.